Madagascar: Election législative - Une assemblée différente de celle qui l'a précédée

La bataille pour les législatives qui s'annoncent sera assurément très disputée. L'électorat semble pour le moment démobilisé car il est encore marqué par les péripéties de l'élection présidentielle.

Les citoyens ont accepté le verdict et donnent au nouveau chef d'Etat l'opportunité d'agir, mais pour que la vie politique de la nation se déroule normalement, il faut que toutes les institutions fonctionnent et c'est pour cela que la nouvelle Assemblée nationale soit en place.

Tout doit être fait pour mobiliser l'attention de l'opinion et lui permettre de choisir des représentants capables de porter ses aspirations dans cette Chambre basse ayant besoin de jouer parfaitement son rôle.

Election législative : une assemblée différente de celle qui l'a précédée

L'élection présidentielle de 2018 a apporté un vent nouveau. C'est un nouveau cap qui a été fixé et l'espoir de voir un renouvellement de la classe politique n'est pas vain.

Cela se reflète dans le choix des candidats de cette élection législative du 27 mai. Il y a bien sûr quelques vieux chevaux qui sont de retour, mais on voit beaucoup de jeunes décidés à servir et à faire avancer le pays. Cependant, la majorité d'entre eux est composée d'indépendants. Très souvent, c'est une campagne de proximité qui est menée et peut primer sur les grands enjeux nationaux.

Mais dans le camp présidentiel, on ne se privera pas de se servir de l'image du chef de l'Etat et de parler des perspectives qu'il a dessinées pour Madagascar.

Le rôle du député n'est cependant de servir de courroie de transmission du pouvoir à l'Assemblée, mais de savoir voter en connaissance de cause. Il faut qu'il regarde le détail des projets de loi qui lui sont soumis et qu'il puisse argumenter et mettre des amendements quand cela est nécessaire. C'est une Assemblée différente de celle de la législature précédente dont la nation a besoin.