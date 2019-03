Madagascar: Mayotte - Un nouveau séisme de magnitude 5 secoue l'ileL'Express de Madagascar

Le séisme de jeudi a été le plus important enregistré dans la zone de Mayotte.

Mayotte a été une nouvelle fois secouée ce jeudi matin à 4h40 par un séisme de magnitude 5 sur l'échelle de Richter. Selon le Bureau de Recherches Géologiques et Minières (BRGM) qui étudie le phénomène, c'est le séisme le plus important enregistré dans cette zone depuis le début de la crise sismique, ce qui explique le fort ressenti par la population. L'épicentre de cet événement a été situé dans la zone « proche » vers 32-35 km à l'Est de Mamoudzou.

Dans son dernier suivi de l'essaim sismique publié ce jeudi, le BRGM fait le point. Depuis le dernier point sur la situation effectué le 27 février dernier, ils ont dénombré cent quarante trois séismes de magnitude supérieure ou égale à 3.5 (soit en moyenne 5 par jour) dont vingt six séismes de magnitude supérieure ou égale à 4.0 (soit en moyenne environ 1/jour), trois séismes seulement ont été détectés par l'agence américaine USGS (3/3 ; 15/3 et 24/3).

Le BRGM constate que le niveau d'activité sismique est stable et constant en intensité et nombre d'évènements. L'activité sismique ne diminue pas et continue à un rythme régulier depuis novembre : vingt six séismes sur la période ont donc présenté une magnitude supérieure à quatre, mais ils dénombrent également environ trente séismes d'une magnitude légèrement inférieure à ce seuil (autour