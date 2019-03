Madagascar: Lancement du trentenaire de la Convention des Droits de l'Enfant - L'UNICEF célèbre le travail des journalistes amis des enfants

Les 12 lauréats du « Media Award » des journalistes Amis des Enfants, de l'UNICEF avec les officiels le 28 mars dernier au Carlton

Pour marquer le lancement de la célébration des 30 ans de la Convention des Droits de l'Enfant (CDE), le Fonds des Nations unies pour l'Enfance et ses partenaires- dont l'Ordre des Journalistes de Madagascar et le Ministère de la Culture et de la Communication- ont organisé le « Media Award », visant à récompenser les efforts des médias en faveur des enfants.

Les résultats du concours ont été proclamés lors d'une soirée haute en couleurs jeudi 28 mars dernier au Carlton Anosy, ont été primés sur une cinquantaine de participants, suivant quatre catégories : presse écrite, radio et télévision, ainsi que celui de la meilleure recherche journalistique pour chaque type de presse. Comme l'a souligné Monsieur Gérard Rakotonirina, Président de l'Ordre des Journalistes de Madagascar, dans son discours d'ouverture tout en félicitant les lauréats : « L'essentiel n'est pas tellement de remporter un prix, mais d'avoir donné de l'importance et de la parole aux enfants, dans le respect de l'éthique et de la déontologie du métier. Toutefois les concours de ce genre, sont une occasion de savoir où nous en sommes, dans le monde des médias en termes de protection de l'enfance. Le nombre de participants est d'ailleurs très encourageant ».

Amis des enfants. Ces 12 lauréats ainsi que tous les participants sont désormais des défenseurs des droits de l'Enfant et des journalistes amis des enfants, mais le but est de rallier le plus de journalistes possibles à la cause, car les Enfants seront les acteurs du développement de demain. Tout en rappelant que la CDE, entrée en vigueur le 7 septembre 1990 est le traité le plus ratifié au monde (par 196 pays), Michel Saint-Lot a rappelé que l'intérêt porté par les journalistes à la cause des enfants a ravi l'UNICEF, mais il a tout de même rajouté : « Beaucoup restent à faire, car de nombreux défis entravent encore le respect des droits de l'enfant à Madagascar notamment leur droit à l'expression. Nous espérons que la presse va continuer à être la voix des enfants et à consacrer du temps pour eux et pour écouter leur opinion ».

Les lauréats du concours MEDIA AWARD 2019

Catégories Presse Radio Télévision

1ER Patricia Ramavonirina

La Vérité Tokiniaina Andriamalala OASIS Girardo Ramambasoa TVM

2EME Diamondra Randriatsoa L'Express Sarobidy Rabarimanantsoa RNM RANTONDRIAMA (Andryamasy andry lalaina) Dream'In

3EME Luz Razafimbelo Midi Vonona Rakotondratsimba OASIS Fehizoro Lalaina Rafalimanana KOLO TV

Meilleure recherche Fara Ranarison

Les Nouvelles Larissa Noeline RNM Jay Randriamaharo VIVA TV