Maroc: Ariana Grande a toujours du mal à remonter la pente

Ariana Grande a beau truster les charts et avoir entamé une tournée mondiale, côté vie privée, ce n'est pas ça. Entre deux concerts, l'interprète de 7 Rings a publié sur Instagram une citation de l'auteur Horacio Jones qui en dit long sur son état d'esprit après sa rupture avec son fiancé Pete Davidson et la mort de son ex, Mac Miller.

«Parfois, la raison pour laquelle on laisse partir quelqu'un est que cette personne ne peut que vous blesser durant cette partie de sa vie. Quand on aime profondément quelqu'un, on découvre les démons qui vivent en lui, et on se rend compte qu'ils vous font mal car ils font mal à cette personne. Ils se battent intérieurement, et cette personne peut même ne pas le savoir. Ils s'en prennent à vous et se battent contre vous », peut-on lire comme le relaye Metro.

Ariana Grande n'a pas spécifié si elle faisait référence à Pete Davidson, qui n'a jamais caché ses problèmes de santé mentale, ou à Mac Miller. Elle avait expliqué au moment de leur rupture que leur relation devenait « toxique ».