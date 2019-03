Ile Maurice: Quartier-Militaire - Il donne de la bière à son enfant en bas âge

Cette vidéo a suscité l'indignation des internautes. Comment ce père peut-il donner de la bière à son enfant ? Nous avons rencontré le principal concerné, de même que la voisine qui a dénoncé ces faits et aussi le propriétaire de la boutique...

Nous sommes le 4 mars. Sous la varangue d'une boutique, deux hommes. L'un d'eux, sirote une bière. À côté de lui: son enfant en bas âge. Et soudain, c'est le choc: l'enfant tend la main pour prendre la bouteille. Le père le regarde et lui donne à boire... L'autre homme, stupéfait, ne bronche pas

Cette scène a été filmée en catimini sous la varangue d'une boutique de Quartier-Militaire. C'est une voisine, Tanweer Dustmohamed, qui a publié cette vidéo sur Facebook. Elle est exaspérée. «Ce n'est pas la première fois que nous avons des problèmes avec cette boutique et ses clients.» Souvent, elle doit faire face aux tapages, à un va-et-vient incessant des clients ivres... «Cela dure depuis huit ans. Souvent, ils urinent sur ma porte.»

Et avant de se décider à publier cette vidéo, Tannweer Dustmohamed et son époux ont bien porté plainte à la police. Mais «rien n'a été fait», déplore-t-elle. Pas plus tard que jeudi dernier, sa maison a été vandalisée par des clients de la boutique.

Mais c'est quand elle a vu un enfant dans cet environnement qu'elle a fini par réagir. «Lorsque j'ai vu cet homme donner de la bière à son enfant, j'étais scandalisée. Pé gat lanvironnma isi. Momem mo éna trwa zanfan, kouma mo kav les sa ?» se demande-t-elle, hors d'elle. C'était le seul moyen pour elle d'alerter l'opinion publique sur ce qui se passait.

Depuis, la vidéo a fait le tour des réseaux sociaux. «Bizin téléfonn CDU», disent les uns, alors que d'autres, plus virulents, se demandent «kifer bizin amenn zanfan kan pé al bwar anba laboutik... »

L'express a également alerté la Child Development Unit (CDU) sur ce cas. Une enquête sera initiée, nous a-t-on laissé comprendre. Au niveau du poste de police de la localité, l'on maintient qu'aucune requête n'a été faite hier pour une patrouille. Tanweer Dustmohamed est toutefois catégorique: lorsque des vandales s'en sont pris à sa maison, elle a demandé à la police d'intervenir... Nous avons également tenté de savoir si le poste de police avait bel et bien reçu de multiples plaintes à ce sujet. «Il faudra en référer au Police Press Office (PPO)», a indiqué un policier. Sollicité, un préposé du PPO réplique ne pas être au courant de l'affaire.

Tanweer Dustmohamed souligne également qu'elle a alerté la Citizen Support Unit, le District Council et le commissaire de police pour dénoncer les agissements des clients de la boutique. Et jeudi, elle avait aussi alerté la CDU sur le cas du petit enfant...

Le propriétaire de la boutique: «Li éna problem avek tou dimounn sa madam-la»

Ce que les clients font hors de son commerce ne le concerne pas. Makiah Luchmeenarain, propriétaire de la boutique, n'a pas voulu faire de commentaire sur le père et son enfant. Il n'a pas voulu se prononcer sur la vidéo non plus. «Mo pann gagn okenn problem ek misié-la mwa», a-t-il simplement fait savoir, précisant dans la foulée qu'il opère selon les lois en vigueur. «Tou dimounn korek ek mwa. Tou dimounn vini isi», poursuit le propriétaire du commerce. Cependant, en ce qui concerne Tanweer Dustmohamed, il est catégorique : «Kapav fer enn pétision pou prouvé ki sa madam-la pé koz manti.» Il soutient que les habitants apprécient son commerce et qu'il n'y a que cette femme et sa famille qui ont toujours des problèmes avec tout le monde dans le quartier. D'ailleurs, il précise qu'il y a quelque temps de cela, la famille Dustmohamed avait délimité une partie du chemin, clamant que cela faisait partie de leur terrain. «Sa ki ilégal», fulmine Makiah Luchmeenarain.

«Mo zanfan sa, mo gagn drwa fer séki mo anvi», dit le père

À peine quelques heures après la publication de cette vidéo sur Facebook, le principal concerné, le père de l'enfant, est déjà au courant, informé par sa femme. Nous l'avons rencontré sous la même boutique se trouvant dans la vidéo, nous confie tout en étant sur la défensive: «Mo zanfan sa, mo gagn drwa fer séki mo anvi.» Mais son fils a-t-il vraiment bu de la bouteille ? L'habitant de la région ne le nie pas. Et répond simplement que «linn met so labous dan boutey-la». Le père maintient également n'avoir rien fait de mal. Et répète: c'est «mo zanfan sa». Il a porté plainte contre Tanweer Dustmohamed au poste de police de Quartier-Militaire. Il estime qu'une tierce personne n'a pas le droit de diffuser des images de lui sans son consentement. «Ou koné, sa vidéo-la inn gagn plis ki dé sémenn sa. Mo pa anvi gagn okenn problem mwa», lâche-t-il.