Maroc: "Connecting Classrooms", un programme éducatif pour un avenir meilleur

Lancé par le British Council, il ambitionne de renforcer les capacités professionnelles des enseignants et par ricochet celles de leurs élèves

En ces temps ombrageux pour l'éducation nationale, une raison d'espérer des jours meilleurs a récemment était présentée par le British Council, en partenariat avec le ministère de tutelle : le programme "Connecting Classrooms".

Alors qu'il en est à sa quatrième édition, ce programme d'éducation à portée internationale vise à « renforcer les capacités professionnelles des enseignants à travers un développement professionnel de qualité, afin de leur permettre de transférer aux élèves les capacités dont ils auront besoin dans leurs carrières professionnelles futures », selon le British Council et le Département du développement international du Royaume-Uni (DFID), garants de la gestion d'un programme ambitieux. Programme qui depuis son lancement au Maroc, il y a près d'une décennie, aurait contribué d'après ses créateurs, à développer les capacités de 600 enseignants et 200 responsables d'établissements scolaires relevant des Académies régionales situées dans les régions de l'Oriental, Béni Mellal - Khenifra, Guelmim - Oued Noun, Rabat - Salé - Kénitra, et Souss-Massa-Draâ.

Concrètement, cette édition portant sur la période 2019 - 2021, offre principalement aux enseignants plusieurs opportunités de développement professionnel dont profiteront par ricochet leurs élèves, améliorant ainsi, d'une part leur pensée critique, leur créativité et imagination, et d'autre part, leur citoyenneté ainsi que leur leadership.

Le développement professionnel

Grâce à "Connecting Classrooms", le British Council, soit l'organisation du Royaume-Uni pour l'éducation et les relations culturelles, enseignants et responsables d'établissements scolaires, auront l'occasion de perfectionner leur rendement professionnel, via des formations développées par des experts et des professionnels de l'éducation, et destinées à encourager les enseignants à incorporer les compétences de base et les valeurs de citoyenneté mondiale dans un curriculum inclusif. Pour y parvenir, deux packages de formations sont mis à disposition sous deux formats, l'un présentiel, à savoir en mode face-à-face, et l'autre virtuel autrement en ligne.

Les partenariats professionnels

Justement, toujours à travers le Web, les enseignants pourront également développer des partenariats avec d'autres enseignants originaires des quatre coins de la planète. Par ailleurs, ils auront aussi l'opportunité d'accéder à de nombreux manuels et ressources éducatives, y compris des projets basés sur les objectifs de développement durable. Autant de ressources à même de permettre aux enseignants puis à leurs étudiants d'explorer des thématiques à dimension internationale et dans l'ère du temps. Une aubaine inestimable pour les jeunes, mue par le constat selon lequel, la majorité des systèmes éducatifs à travers le monde, sont loin d'outiller suffisamment les élèves pour faire face à un environnement de plus en plus mondialisé et facétieux.

Des prix à gagner

Comme on ne félicite pas un facteur quand il délivre le courrier, on n'a pas non plus l'habitude de couronner un professeur qui fait son métier. Cependant, ceux qui excellent, en fournissant des efforts supplémentaires, avec pour objectif de rendre leurs élèves meilleurs, un prix leur sera décerné dans le cadre du programme "Connecting Classrooms". En effet, les écoles qui arriveront à outiller leurs élèves des connaissances et des compétences nécessaires pour vivre et travailler dans une économie mondialisée, se verront remettre le Prix international des écoles.

Jusqu'au jour d'aujourd'hui, une trentaine d'écoles auraient reçu ce prix. Une finalité qui passe avant tout par une visite sur le site dudit programme, là où tout commence, via l'adresse suivante : www.britishcouncil.org/connectingclassrooms