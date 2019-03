Madagascar: Hôpital de Mahitsy - Réhabilité grâce au projet « Tagnamaro » et le groupe Filatex

La remise officielle de la donation pour la réhabilitation de l'Hôpital de Mahitsy à la Bibliothèque nationale d'Anosy, jeudi dernier

Dans le cadre de la mise en œuvre du projet « Tagnamaro » (signifiant entraide, solidarité et respect des valeurs socio-culturelles malgaches) du Ministère de la Communication et de la Culture (MCC), l'Hôpital de Mahitsy va être réhabilité.

Utilité publique. Le MCC a fait appel au groupe Filatex pour l'appuyer dans cette entreprise et en tant qu'entreprise citoyenne et responsable, celui-ci a répondu favorablement à l'appel. Comme l'a expliqué Tanteraka Rakotoarisoa, Responsable RSE (Responsabilité sociétale de l'Entreprise) de Filatex : « La réhabilitation d'établissement d'une telle envergure et d'intérêt public tel que l'Hôpital de Mahitsy fait effectivement partie de la mise en œuvre de la politique de Responsabilité sociétale de l'Entreprise (RSE) et correspond d'ailleurs à nos valeurs ». L'amélioration des infrastructures, vétustes pour la plupart pour ne pas dire non fonctionnels, concourt en effet à une amélioration globale et progressive du système de santé publique, encore loin d'être inclusif à Madagascar, au détriment de la majorité de la population. Pour démarrer les travaux, les matériaux ont été remis officiellement au MCC jeudi 28 mars dernier, à la Bibliothèque nationale. Pour information, il s'agissait de : 750 kg de peinture, 400 pinceaux, 100 rouleaux, 25 spatules, 90 litres de White spirit, 5 kg de fil et 100 feuilles de papier abrasif.