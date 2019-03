Gabon: Communiqué final du Conseil des ministres du 29-03-2019

Sous la haute présidence de Son Excellence Ali BONGO ONDIMBA, Président de la République, Chef de l'Etat, le Conseil des Ministres s'est tenu ce jour, vendredi 29 mars 2019 à 10h00, dans la salle habituelle au Palais de la Présidence de la République.

A l'entame des travaux, le Conseil des Ministres s'est fortement réjoui du retour solennel à Libreville, le 23 mars 2019, de Son Excellence Monsieur le Président de la République, Chef de l'Etat Ali BONGO ONDIMBA, après une période de convalescence au Maroc.

Aussi, le Conseil des Ministres a t-il adressé ses très vifs et chaleureux remerciements à tous les compatriotes et à tous les amis du Gabon qui se sont levés massivement comme un seul homme, pour triomphalement accueillir dans la liesse populaire et l'engouement, le Chef de l'Etat.

Le Conseil des Ministres a également manifesté toute sa reconnaissance aux chefs religieux pour toutes les prières et les attentions adressées au Tout Puissant, et qui ont permis au Président de la République, Chef de l'Etat, de recouvrer promptement sa santé, en vue de poursuivre et parachever l'œuvre immense qu'il a engagé pour l'amélioration des conditions de vie et de bien-être des gabonaises et gabonais.

Au regard de toute ces marques d'attention et de soutien, le Chef de l'Etat a tenu personnellement à manifester la reconnaissance formelle et les profonds remerciements du couple présidentiel aux membres des Institutions, du Gouvernement de la République et à l'ensemble des populations gabonaises et des communautés amies.

Enfin, le Conseil des Ministres a exprimé sa profonde gratitude à Sa Majesté Mohamed VI, Roi du Maroc, pour son excellent accueil et son indéfectible soutien tout au long du séjour marocain, de son frère et ami Son Excellence Ali BONGO ONDIMBA, Président de la République, Chef de l'Etat.

AU TITRE DES PROJETS DE TEXTES LEGISLATIFS ET REGLEMENTAIRES

MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE, CHARGE DE LA FORMATION CIVIQUE

Le Ministre d'Etat a soumis au Conseil des Ministres qui les a adoptés deux (2) projets de décret.

le projet de décret portant organisation et fonctionnement du Secrétariat d'Orientation Scolaire, Universitaire et Professionnelle.

Le présent décret met en place la base juridique du Secrétariat d'Orientation Scolaire, Universitaire et Professionnelle.

Il a pour mission d'accompagner les élèves des établissements spécialisés et les étudiants dans leur projet scolaire, universitaire et professionnel.

Cette structure permettra donc d'assurer une meilleure orientation scolaire, universitaire et professionnelle des élèves et étudiants en fonction des besoins de développement de la Nation et du marché de l'emploi en tenant compte des performances réelles des apprenants évalués par les conseillers d'orientation des établissements scolaires, universitaires et professionnels.

le projet de décret portant modification des dispositions de l'article 44 du décret n° 450/PR/MENESTFPSCJS du 19 avril 2013 fixant les modalités de préparation, d'organisation et de délivrance du Baccalauréat.

Les dispositions de l'article 44 du décret ci-dessus désigné sont modifiées et se lisent désormais ainsi qu'il suit :

Article 44 Nouveau : « Le calcul de la moyenne tient compte des notes obtenues à l'examen.

A l'issue des épreuves du premier groupe, les candidats ayant obtenu une moyenne égale ou supérieure à 10/20 sont déclarés admis par le jury.

Ceux dont l'admission n'aura pas été prononcée par le jury et qui ont obtenu une note moyenne au moins à 8/20 sont autorisés à subir les épreuves orales du second groupe. Les candidats admissibles feront connaitre, au vu des notes obtenues aux épreuves du premier groupe, les deux disciplines dans lesquelles ils n'ont pas obtenu la moyenne et sur lesquelles ils désirent faire porter leurs épreuves orales de contrôle.

A l'issue des épreuves du second groupe, sont déclarés définitivement admis les candidats dont la note moyenne, pour l'ensemble des deux groupes d'épreuves, est au moins égale à 10/20 ».

MINISTERE DES RELATIONS AVEC LES INSTITUTIONS CONSTITUTIONNELLES ET LES AUTORITES ADMINISTRATIVES INDEPENDANTES

Le Conseil des Ministres a adopté trois (3) projets de décret.

le projet de décret portant création et organisation d'un Haut-Commissariat à l'Environnement et au cadre de vie.

Ce projet de décret vise principalement à mieux gérer et coordonner la gestion des ordures ménagères et la protection de l'environnement.

A cet effet, il assiste le Président de la République dans l'élaboration, la mise en œuvre et le suivi de la politique en matière d'environnement et de salubrité publique. Il coordonne et contrôle l'action des intervenants du secteur.

le projet de décret portant organisation des Services du Premier Ministre.

Le présent décret dispose que pour l'accomplissement de ses missions, le Premier Ministre dispose :

- d'un cabinet ;

- du Secrétariat Général de la Primature ;

- du Secrétariat Général du Gouvernement ;

- des services rattachés.

Ce texte consacre l'intégration au sein du Secrétariat Général du Gouvernement, des missions précédemment dévolues au Bureau de Coordination du Plan Stratégique Gabon Emergent (BCPSGE) ;

le projet de décret portant rattachement du Contrôle Général d'Etat au Ministère chargé de l'Evaluation des Politiques Publiques et du Contrôle d'Etat.

L'élaboration de ce décret se justifie par la modernisation du secteur public qui s'oriente indéniablement vers la gestion de la performance publique.

MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR, DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE ET DU TRANSFERT DES TECHNOLOGIES

Sur présentation du Ministre d'Etat, le Conseil des Ministres a adopté le projet de décret fixant les conditions d'attribution, de transfert, de suspension, de suppression, d'orientation, de réorientation de bourses, ainsi que les modalités de prise en charge par l'Etat, d'allocation et de prêt de bourses aux étudiants.

Le présent projet de décret a pour objectif d'adapter les conditions d'attribution des bourses aux évolutions économiques actuelles.

Pour ce faire, les dispositions des articles 2, 4, 7, 8, 9, 12, 13, 16, 17, 28, 29 et 41 du décret n° 0404/PR/MENESTFRSCJS du 26 septembre 2012 fixant les conditions d'attribution, de transfert, de suspension de bourses sont modifiées.

Ces modifications entrainent non seulement des nouvelles modalités de prise en charge par l'Etat des élèves et étudiants boursiers au Gabon et à l'étranger mais prévoient également des nouvelles conditions d'attribution des bourses, notamment :

- l'âge de l'élève fixé désormais à 19 ans au plus au moment de la demande ;

- l'obtention du baccalauréat ou d'un diplôme équivalent reconnu par l'Etat gabonais, avec une moyenne générale supérieure ou égale à 12/20 à l'examen.

Aussi, hormis la bourse qui est une prise en charge intégrale de l'étudiant méritant par l'Etat, ce décret prévoit-il deux (2) types de bourses aux études, à savoir :

- l'allocation qui est une prise en charge financière partielle pour les études supérieures accordée au mérite, aux étudiants en dépassement des conditions d'âge, remplissant les critères de moyenne, et optant pour une orientation libre dans les établissements reconnus au Gabon.

- le prêt étudiant qui est, quant à lui, une aide financière remboursable pendant cinq ans, obtenu auprès d'une banque ayant accepté un dossier présenté par l'Agence Nationale des Bourses du Gabon, sous la garantie conjointe de l'Etat et de la famille consentie aux étudiants remplissant les conditions de mérite en dépassement d'âge, ou optant pour une orientation libre dans les établissements reconnus au Gabon.

MINISTERE DE L'ECONOMIE, DE LA PROSPECTIVE ET DE LA PROGRAMMATION DEVELOPPEMENT, CHARGE DE LA PROMOTION DES INVESTISSEMENTS PUBLICS ET PRIVES

Le Ministre a fait adopter par le Conseil des Ministres le projet de loi portant abrogation de l'ensemble des lois et décrets qui créent les services publics supprimés lors des précédents Conseil des Ministres. Il s'agit des structures ci- après :

- Fonds de Garantie pour le logement ;

- Fonds Forestier National ;

- Fonds National d'Aide Sociale ;

- Fonds National pour le Développement du Sport ;

- Commission Nationale d'Organisation et de Gestion des Evénements et Manifestations à Caractère National et International ;

- Agence Nationale de Gestion et d'Exploitation des Infrastructures Sportives de l'Etat ;

- Comité de Privation ;

DU

- Bureau de Coordination du Plan Stratégique Gabon Emergent ;

- Conseil Gabonais des Chargeurs ;

- Agence Nationale des Pêches et de l'Aquaculture;

- Autorité de Régulation des Produits Agricoles du Gabon ;

- Conseil National du Développement Durable ;

- Centre National Antipollution ;

- Centre Gabonais de Promotion Touristique.

MINISTERE DE LA FONCTION PUBLIQUE, DE L'INNOVATION, DU SERVICE PUBLIC ET DU TRAVAIL

Sur présentation de Madame le Ministre, le Conseil des Ministres a entériné le projet de loi instituant la Contribution de Solidarité sur les Hauts Revenus.

Le présent texte instaure un prélèvement obligatoire dénommé Contribution de Solidarité sur les Hauts Revenus, en abrégé « CSHR », applicable à toute personne qui émarge au budget de l'Etat et qui perçoit une rémunération mensuelle brute supérieure ou égale à 650 000 francs CFA.

Les taux de prélèvement exécutoires par tranches de rémunération sont les suivants :

- 650 000 FCFA - 1 500 000 FCFA 5%

- 1 500 001 FCFA - 2 000 000FCFA 10%

- 2 000 0001 FCFA et plus 15 %

MINISTERE CHARGE DE L'EVALUATION DES POLITIQUES PUBLIQUES ET DU CONTRÔLE D'ETAT

Le Conseil des Ministres a adopté le projet de décret portant Attributions et Organisation du Ministère chargé de l'Evaluation des Politiques Publiques et du Contrôle d'Etat.

En vue de redynamiser les politiques publiques et pour faire face à de nouveaux défis, ce décret donne à ce Département Ministériel un cadre juridique qui lui permettra de fonctionner en toute légalité.

Ce Ministère a pour mission de concevoir et de mettre en œuvre la politique du Gouvernement en matière d'évaluation des politiques publiques et du Contrôle d'Etat.

EN MATIERE DE POLITIQUE GENERALE

MINISTERE DES SPORTS, DES LOISIRS, DE LA CULTURE ET DE L'ARTISANAT

Le Ministre d'Etat a présenté au Conseil des Ministres qui l'a approuvé, les mesures arrêtées consécutives à l'échec de l'équipe nationale de football, les Panthères du Gabon, aux éliminatoires de la CAN 2019.

Ces mesures qui visent à restructurer la participation de notre pays aux compétitions internationales s'articulent ainsi qu'il suit :

- la restructuration de l'équipe nationale et une réorganisation du staff d'encadrement ;

- la révision des charges globales pour une plus grande efficacité des actions ;

- la révision du modèle d'organisation et de financement des championnats nationaux ;

- la relance du football de masse à travers la reprise des activités de l'OGSSU.

Aussi, la mise en œuvre des présentes mesures sera-t-elle exécutée avec la plus grande implication de l'instance fédérale et des ligues.

MINISTERE DE LA FONCTION PUBLIQUE, DE L'INNOVATION, DU SERVICE PUBLIC ET DU TRAVAIL

Le Ministre a présenté au Conseil des Ministres, qui en a pris acte, la communication sur les mesures d'application tirées des recommandations du Plan de Relance de l'Economie (PRE) et de la Task Force sur les Finances Publiques tendant à l'assainissement de la masse salariale, notamment :

- la réduction de 50% de la Main d'œuvre Non Permanente (MONP) ;

- le recensement biométrique des agents publics de l'Etat afin d'assainir le fichier de la solde ;

- la régularisation des situations administratives des agents en situation de pré-salaire dans les corps des métiers spécifiques.

MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES, DE LA COOPERATION, DE L'INTEGRATION REGIONALE, DE LA FRANCOPHONIE ET DES GABONAIS DE L'ETRANGER

Le Conseil a marqué son accord aux demandes d'accréditation de leurs Excellences Messieurs :

MULUGETA ZEWEDE, en qualité d'Ambassadeur Extraordinaire et Plénipotentiaire de la République Fédérale et Démocratique d'Ethiopie près la République Gabonaise avec résidence à Abidjan en Côte d'Ivoire ;

Nelson Janvier ORTEGA BONILLA, en qualité d'Ambassadeur Extraordinaire et Plénipotentiaire de la République Bolivarienne du Venezuela près la République Gabonaise avec résidence à Malabo en Guinée Equatoriale ;

Elzein Ibrahim HUSSEIN HASSAN, en qualité d'Ambassadeur Extraordinaire et Plénipotentiaire de la République du Soudan près la République Gabonaise avec résidence à Yaoundé au Cameroun ;

Kikkan Marshall HAUGEN, en qualité d'Ambassadeur Extraordinaire et Plénipotentiaire du Royaume de Norvège près la République Gabonaise avec résidence à Luanda en Angola ;

Marek SKOLIL, en qualité d'Ambassadeur Extraordinaire et Plénipotentiaire de la République Tchèque près la République Gabonaise avec résidence à Abuja au Nigéria.

Le Conseil des Ministres a également marqué son accord aux nominations de Messieurs :

Llusif SADIN TASSE, en qualité de Chargé d'Affaires a.i de la République de Cuba près la République Gabonaise avec résidence à Libreville ;

JAMES Francis John, en qualité de Représentant résident du Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD) ;

Madame Marie Delphine LEMANGA EMANDE épouse MBIAKE, en qualité de Représentante résidente de la Banque de Développement des Etats de l'Afrique Centrale (BDEAC).

Sur présentation du Ministre, le Conseil des Ministres a approuvé la ratification de l'accord portant création de la zone de Libre-Echange Continentale Africaine (ZLECAF).

Cet accord s'articule autour de trois (3) protocoles que sont :

le commerce des marchandises ;

le commerce des services ;

les règles et procédures relatives au règlement des différends.

Enfin, le Conseil des Ministres a entériné les mesures individuelles suivantes :

PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE

CABINET DU PRESIDENT

● Monsieur Maixent ACCROMBESSI NKANI, Remis à la disposition de son Administration d'origine

SECRETARIAT GENERAL DE LA PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE

CONSEIL NATIONAL DU CLIMAT

● Chargé de Mission du Président de la République, Chargé de la communication : Monsieur MPIGA KOUNA GREG JEFFREY.

DEPARTEMENT DES AFFAIRES JURIDIQUES

● Chargé de mission : Monsieur Jean de Dieu NZUENZANG.

HAUT COMMISSARIAT A L'ENVIRONNEMENT ET AU CADRE DE VIE

● Haut-Commissaire : Monsieur Yannick ONGONWOU SONNET.

PRIMATURE

CABINET DU SECRETAIRE GENERAL DU GOUVERNEMENT

● Chauffeur Particulier du secrétaire Général du Gouvernement : Monsieur Romaric OUVELOU en remplacement de Monsieur Benjamin OKKIA.

SECRETARIAT GENERAL

DIRECTION CENTRALE DES RESSOURCES HUMAINES

● Conseiller du Premier Ministre, Directeur Central des Ressources Humaines : Monsieur Guy Ibrahim MEMBOUROU

CABINET CIVIL DU PREMIER MINISTRE, CHEF DU GOUVERNEMENT

● Secrétaire Particulière du Directeur de Cabinet : Madame Raissa Ange BIKO, ep. LOUEMBET

SECRETAIRES DE CABINET

● Secrétaire de Cabinet

Mesdames :

Edith Annaelle DUTSONE-DU NZAMBE ;

Anastasie MEYE BEKALE ;

Diane BIWET ;

Pierrette Raymonia Carle MBA ;

Franscheska Jessica TSOUNGUI BOUDIALA.

● Secrétaire Technique :

Mesdames :

MENGUE BOUANGA

Clémence ASSENGONE ENENGBE

Karesse KOLO AKENDENGUE, en remplacement de Monsieur Marcelin Davy MOUBAPA MASSAL

Gibbs Andry Natacha DOUMY- IHOSSIYA

Sylvie Carine PEA MAKABI

Mamie Carine DITONE

Zita MBOUMBA MAGANGA

Zeynabou ABDOU

Nadia ZANG OBAME

CONSEILLERS A LA PRIMATURE

● Conseiller :

Mesdames :

Hilda Laureine KOUMANGOYE- KOUMANGOYE

Sylvie NGWEMPAZA NKOROUNA

Phylicia NTSAME MBENG

Chrysos ANDJEMBEOKOUMA

Messieurs

Clément Octave EBOZO'O

Franck DOULEGOU

Wilfried ONDZAGHE

Christian BIDZO ELLA

ATTACHES DE CABINET

● Attaché de cabinet :

Mesdames :

Sabrina MASSALA

Chimelle Gaëlle MOUELLY MINGOUEYI

Nathalie EYUI BENGONO

Messieurs

Charles Gérard YOMBIYENI CAMARA

Alain Noël BANGONDET MADIYA

Aloïse NGUEMA NZET

DEPARTEMENT AGRICULTURE, FORETS ET ENVIRONNEMENT, CHARGE DE LA PECHE ET DE L'ELEVAGE

● Secrétaire Technique : Madame Larissa ATSAME BA MEKAME

DEPARTEMENT JURIDIQUE, CHARGE DE LA FONCTION PUBLIQUE DE LA JUSTICE, DE L'ADMINISTRATION DU TERRITOIRE ET DES COLLECTIVITES LOCALES

● Conseiller : Monsieur Jean Clair ABIAGHE ANGOUE, en remplacement de Monsieur Pierre NDONG ABOGHE

DEPARTEMENT EQUIPEMENTS, INFRASTRUCTURES, TRANSPORTS ET HABITAT

● Conseiller : Monsieur Joachim OBIANG MBA, en remplacement de Monsieur Jean Baptiste OBAME

CHARGE DE MISSIONS DU PREMIER MINISTRE, CHEF DU GOUVERNMENT

● Chargé de Missions :

Messieurs :

Hilaire BIYOGHE OBIANG ;

Christelle Arnolde GNIOMBA IBOUDJI.

CHARGE DE MISSIONS A LA PRIMATURE

● Chargé de Missions :

Mesdames :

Christelle EYEANG NGUEMA

Alty Livia NGOTOGO

Messieurs :

Jean Blaise NDOUNDOU-NZOUNDOU

Armand Christel NGOYIE NENET

Johane Lesly ENEME ANGOUE

Anicet RATANGA

Kevin MEYO MEYO

Clovaire Thadex OBIANG NDONG

MINISTERE DE L'HABITAT, DE L'URBANISME ET DU LOGEMENT

CABINET DU MINISTRE D'ETAT

- Conseiller, chargé de la Coopération Internationale : Madame Antoinette Léonie SANDOUNGOUT.

- Conseiller en Communication : Monsieur Alain- Richard NZAMBA-ZINGA.

- Chargé d'Etudes : Monsieur Chino Juptien Jaures BENDZI.

CABINET DU MINISTERE DELEGUE

- Chargé d'Etudes : Madame Liliane Edwidge NTSAME ESSA, en remplacement de Monsieur Joël OBIANG BIBANG

INSTITUT NATIONAL DE CARTOGRAPHIE (INC)

- Directeur Général : Madame Meryl NGOKOUBA OULIWI

MINISTERE DES FORETS ET DE L'ENVIRONNEMENT CHARGE DU PLAN CLIMAT

CABINET DU MINISTRE DELEGUE

- Directeur de Cabinet : Monsieur Marcel Joachim

MEDZEGUE.

- Secrétaire Particulière du Ministre Délégué : Madame Audrey BITOME

- Secrétaire Particulière du Directeur de Cabinet: Madame Claraine BOMBOLO PENDI

- Secrétaire de Cabinet : Monsieur Djephry OYONO MEZUI

- Secrétaire de Cabinet : Madame Laïlatou Kany ONDZOUNGA TOUNKARA

- Chargé d'Etudes : Monsieur Georges BAYONNE MBOUMBA

- Chargéd'Etudes:MadameCaroleROLENGHA MAMBOUNGOU NGOUADANDO

- Chargé de Missions : Monsieur Yowann Karl AKENDENGUE

- Chargé de Missions : Monsieur Jean-Frédéric MABIGNATH YGANDA

- Chef de Protocole : Monsieur Luc Nazaire MOUKANDA

- Aide de Camp : Brigadier Sylvain Martial ETOUGHE OBIANG

- Agent de Sécurité : Brigadier Yannick Dimitri BELETEMBE

- Agent de Sécurité : Maréchal de Logis Chef Ulrich Venceslas ELEYI NDONG NGUEMA

- Chauffeur Particulier du Ministre Délégué : Monsieur Ygor LENDOYE LEMBIRI

INSPECTION GENERALE DES SERVICES

- Inspecteur Général des Services : Monsieur

Antoine NDONGOU

Inspecteur des Services, chargé de la Formation, du Patrimoine et des Ressources Humaines : Madame Raïssa Tafaire MEBOUA BITEGHE

- Inspecteur des Services chargé des Ecosystèmes Aquatiques : Madame Florence AMIA épouse MINKO

- Inspecteur des Services, chargé des Forêts et de l'Aménagement Durable : Monsieur Aimé Fidèle MPEINDAGHA BONGHO

SECRETARIAT GENERAL

- DirecteurCentraldesEtudes,desStatistiquesetde la Programmation : Monsieur Adrien BEKALE BE NZE

- Directeur des Etudes, de la Programmation et de

la Communication : Monsieur Liucien BOUSSOUGOU

DIRECTION GENERALE DES ECOSYSTEMES AQUA TIQUES

Monsieur Paul Henri N'NAH MENDOME,

Directeur Général

DIRECTION GENERALE DE LA FAUNE ET DES AIRES PROTEGEES

Madame Aimée MEKUI M'A ALLOGO,

Directeur Général

DIRECTION GENERALE ADJOINT DES INDUSTRIES, DU COMMERCE DU BOIS ET DE LA VALORISATION DES PRODUITS FORESTIERS

Madame Lydie MANDY MZEMENANGA, Directeur Général

DIRECTION GENERALE DES FORETS

- Directeur Général : Madame Lucrece Graciela

BADJINA MOUKAGA

- Directeur du Développement des Forêts : Monsieur Victor MANFOUMBI

- Directeur des Forêts Communautaires : Monsieur

Tanguy Fiacre SIMBA

- Directeur Provincial des Eaux et des Forêts de l'Estuaire : Monsieur Jacques KAMFOUGA

- Chef de Cantonnement de Kango : Monsieur

Dany TOUNG

- Chef de Brigade de Contrôle d'Owendo : Monsieur Eurol Luce MAPAHA

- Chef de Brigade Adjoint de Contrôle d'Owendo : Madame Bernadette DIAROUGUI VABA

- ChefdeBrigadedeContrôledeNtoum:Monsieur

Anicet SOUMOUNA

DIRECTION PROVINCIALE DES EAUX ET DES FORETS DU MOYEN OGOOUE

- Chef de Cantonnement de Ndjolé : Monsieur

Christian MIHINDOU

DIRECTION PROVINCIALE DES EAUX ET DES FORETS DE LA NGOUNIE

Directeur Provincial : Monsieur Célestin NDINGA NIAMA

DIRECTION PROVINCIALE DES EAUX ET DES FORETS DU WOLEU NTEM

Chef de Cantonnement de Mitzic : Monsieur

Arnauld MBOUTSOU MATOKA

DIRECTION GENERALE DES INDUSTRIES, DU COMADAME RCE DU BOIS ET DE LA VALORISATION DES PRODUITS FORESTIERS

Directeur Général : Monsieur Paul Henri NAH MENDOME

CANTONNEMENTS DES EAUX ET FORETS

ChefdeCantonnementdeNdjolé:MonsieurJean

Claude OVONO EDOU

DIRECTION GENERALE DE LA STATISTIQUE

Directeur Général Adjoint : Madame Nicole

NTSAME ONDO Epse NGUEMA MBOGHO

DIRECTION GENERALE DE L'ENVIRONNEMENT ET DE LA PROTECTION DE LA NATURE

Directeur Général : Monsieur Emmanuel BAYANI NGOYI

Directeur Général Adjoint de l'Environnement et de la Protection de la Nature : Monsieur Ange Simplice BOUKINDA

MINISTÈRE DE LA SANTE, PROTECTION SOCIALE ET SOLIDARITE NATIONALE

CABINET DU MINISTRE DÉLÉGUÉ

- Directeur de Cabinet : Monsieur Bienvenu

OBIANG ESSONO

- Secrétaire Particulière du Ministre Délégué : Madame Thélia BETO MBOUISSOU

- Secrétaire Particulière du Directeur de Cabinet : Madame Mylène Murielle Magalie BESSEGEY MAZAUD

- Secrétaire de Cabinet : Madame Claudia ANGUE ASSOUMOU

- Secrétaire de Cabinet : Monsieur Pascaline BENGHA NDONG

- Chargé d'Etudes : Monsieur Amadou Sani MOHAMADOU

- Chargé d'Etudes : Monsieur Fernand Didier MBA

- Chargé de Missions : Monsieur Gildas EKOH MESSI

- Chargé de Missions : Monsieur Jean Bruno NZOGHE MEBALE

- Chef de Protocole : Monsieur Jacques EKEKANG

- Aide de Camp : Maréchal de Logis Chef Major Médard OSSY

- Agent de Sécurité : Maréchal de Logis Dimitri NZENGUE

- Agent de Sécurité : Maréchal de Logis Nelson MOUKELA YELI

- Chauffeur Particulier du Ministre Délégué : Monsieur Arcade OLLAME ONDO

INSPECTION GENERALE DE LA SANTE

- Inspecteur Général de la Santé : Monsieur

Léonard ASSONGO

DIRECTION REGIONALE DE LA SANTE DU WOLEU NTEM

Directeur Régional de la Santé : Docteur Siméon ASSOUME ENGO

CENTRE HOSPITALIER REGIONAL D'OYEM

- Directeur Général : Monsieur Prosper

ABESSOLO MENGUE

- Directeur des Ressources Humaines : Monsieur

Félicien MINTSA MI OWONO

CAISSE NATIONALE DE SECURITE SOCIALE (CNSS)

- Conseiller du Directeur Général : Monsieur Jean Emmanuel NDOUTOUME

CAISSE NATIONALE D'ASSURANCE MALADIE ET DE GARANTIE SOCIALE (CNAMGS)

- Conseiller du Directeur Général : Madame Sandrine M'BYIA

- Conseiller du Directeur Général : Monsieur Rodrigue NGOGHE NGUEMA

INSTITUT D'HYGIENE ET DE LA SANTE

Directeur Général : Madame Colette ILOUNOU

Epse MAGANGA

MINISTERE DES SPORTS, DES LOISIRS, DE LA CULTURE ET DE L'ARTISANAT

DIRECTION GENERALE DES SPORTS

- Directeur Général : Monsieur Bernard OBIANG

METOULOU

- Directeur Général Adjoint : Monsieur Paulin METANDOU

DIRECTION DES SPORTS DE HAUT NIVEAU

- Directeur : Monsieur Franck MAGANGA

MAGANGA

DIRECTION GENERALE DU PATRIMOINE CULTUREL

- Directeur Général : Monsieur Adrien DJEMBI DIRECTION GENERALE DE L'ARTISANAT

- Directeur Général : Madame Elda ZALEBE ELLA

MINISTERE L'EDUCATION NATIONALE ET DE LA FORMATION CIVIQUE

CABINET DU MINISTRE D'ETAT

- Conseiller Financier, chargé de la Prospective :

Monsieur Arsène Elie ABESSOLO AKWE

- Conseiller, chargé de la Formation Civique, des Ordres d'Enseignement et du Dialogue Social : Monsieur Parfait NSA EDAMNE

DIRECTION DE L'ACADEMIE PROVINCIALE DU WOLEU NTEM

- Directeur : Monsieur Jean Pierre NGUI ALLOGO

- Directeur Adjoint : Monsieur Nestor NGOUA MBA

MINISTERE DES RELATIONS AVEC LES INSTITUTIONS CONSTITUTIONNELLES ET LES AUTORITES ADMINISTRATIVES INDEPENDANTES

DIRECTION GENERALE DES RELATIONS AVEC LES INSTITUTIONS CONSTITUTIONNELLES NON PARLEMENTAIRES

- Directeur Général : Madame Pauline Danielle MEYET

- Directeur Général Adjoint : Monsieur Sylvain MPIGA

COMMISSION NATIONALE DE LUTTE CONTRE L'ENRICHISSEMENT ILLICITE

- Président, Magistrat hors hiérarchie : Monsieur

Nestor MBOU

- Magistrat hors hiérarchie : Monsieur Jean Pierre BOUDOUGOU BIBOUTOU

- Magistrat hors hiérarchie : Monsieur Isidore MENGUE ME-NDJIOUNG

- Magistrat hors hiérarchie : Monsieur Patrice KIKISON KIKI

- Représentant du Premier Ministre : Monsieur

Jean Honoré MOMBO

- Représentant du Président du Sénat, Magistrat

hors hiérarchie : Monsieur Guy Florient KEBILA BIRINDA

- Représentant du Président de l'Assemblée Nationale : Monsieur Calixte NSIE

- Représentante de l'Association Professionnelle des Etablissements de Crédit : Madame Théodora ALEKA LABAN

- Représentant de l'Ordre des Avocats : Maître

Fidèle GOMEZ

- Représentantdesassociationsetorganisationsnon gouvernementales : Monsieur Séraphin ONDOUMBA

MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE ET DE LA SECURITE DU TERRITOIRE

CABINET DU MINISTRE D'ETAT

Chef de Protocole : Monsieur Ulrich JOUMAS

TCHYANTOU

MINISTÈRE DU BUDGET ET DES COMPTES PUBLICS

CABINET DU MINISTRE D'ETAT

- Directeur de Cabinet : Monsieur Michel

TSAMBA

- Conseiller Juridique : Monsieur Guy-Gervais MBONGO OTANDO

- Conseiller Diplomatique, Chargé du PRE : Monsieur Jules Bertrand POTIER LOEMBE LOEMBE

- Conseiller en Communication : Madame Amélie Blanche MBOUGOU EYI

- Conseiller chargédes Comptes Publics, duTrésor, et du Suivi de la Dette: Monsieur Thierry MINKO

- Conseiller chargé des Rémunérations et des Pensions : Monsieur Edouard MFOULA MBOME

- Conseiller chargé des Questions Economiques et Financières : Monsieur Juste Amour MOUMBANGOU

- Chargé d'études : Madame Sonia CADOYI épse OWANSANGO

- Chargé d'études : Monsieur Ambroise NDONG MBIE

- Secrétaire Particulière du Ministre d'Etat : Madame Evelyne BAYIMISSA ITSANA

- Secrétaire Particulière du Directeur de Cabinet : Madame Stéphanie PEMBA MBADINGA

- Secrétaire de Cabinet : Madame Larissa BOUYOU

- Secrétaire de Cabinet : Madame Chimène MOUDOUMA

- Chef du Protocole : Monsieur Claude DESNO ONDO

- Chargé de Mission: Monsieur Arnold Story MIHINDOU MIHINDOU

Chargé de Mission : Madame Solange Nathalie OGOULAT

MINISTERE DE LA JUSTICE ET DES DROITS HUMAINS, GARDE DES SCEAUX

CABINET DU MINISTRE D'ETAT

- Directeur de Cabinet : Monsieur Jean

Berclémence TATI

- Conseiller Juridique : Madame Djeff Crépin OSSAGUI

- Conseiller Diplomatique : Monsieur Simon IBINGA IBINGA

- Conseiller Economique et Financier : Monsieur Jean TATY MAVOUNGOU

- Conseiller en Communication : Madame Noëlle MBOUMBA NGOUESSY

- Conseiller chargé des Greffes : Monsieur Joseph SAMBA

- Conseiller des Affaires Administratives : Monsieur Aimery Lilian PEFOUKA

- Chargé d'Etudes : Madame Gladys Nadia MEKOULA AMA

- Chargé d'Etudes : Monsieur Thierry Junior Christopher Ludvin GORRA

- Chargé de Missions : Monsieur Jean Claude PAMBOU

- Chargé de Missions : Monsieur Léonard PAMBOU MAGNIMA

- Secrétaire Particulière du Ministre d'Etat : Madame Marie Agnès NYAMATSIENGUI née MOUTSINGA-MOUMBANGOU

- Secrétaire Particulière du Directeur de Cabinet : Madame Lys Hermine MAGNIMA

- Secrétaire de Cabinet : Madame Tècle Ingrid MBATCHI MBATCHI

- Secrétaire de Cabinet : Monsieur Alain Serge Landry RAPAUMBYA

- Chef du Protocole : Monsieur Karim TOURE MATA

- AidedeCamp:LieutenantThinyErickSimplice MANGANGA

Agent de Sécurité : Lieutenant Pacôme NZIENGUI

Agent de Sécurité : Adjudant-Chef Magloire BONGO PANZOU

Chauffeur Particulier du Ministre d'Etat : Monsieur Wilfried NGUEMA MBADINGA

MINISTERE SUPERIEUR SCIENTIFIQUE TECHNOLOGIES

CABINET DU MINISTRE D'ETAT

- Directeur de Cabinet : Dr Emmanuel Thierry

KOUMBA

- Secrétaire Particulière du Ministre d'Etat :

Madame Joséphine MIPOTI

- Secrétaire du Directeur de Cabinet : Madame

Charlotte MAROUNDOU

- Secrétaire de Cabinet : Madame Elvire Tilda Sveltana BATCHY BATCHY

- Secrétaire de Cabinet : Madame Denise Veuve MIKALA MBOUMBA

- Conseiller Diplomatique : Monsieur Charles MATOUTOU

- ConseillerdesAffairesJuridiques:MadameLisa Sténie MAGNAGNA KOUNDI

DE L'ENSEIGNEMENT DE LA RECHERCHE ET TRANSFERT DES

- Conseiller chargé de la Communication :

Monsieur Jerry MBOUGOU BIVIGOU

- Conseiller Technique : Madame Marie Joselle Pélagie ITSANA

- Conseiller Technique : Monsieur Alain Armand NKOA

- Conseiller Technique : Monsieur Fred Aurèle ZEHOU MOUSSOCK

- Chargé d'Etudes : Monsieur Etienne Francky MEBA ONDO

- Chargé d'Etudes : Monsieur Jean Paul OMBANDA

- Chargé de Mission : Monsieur Hugues BOUSSOUGOUNGOMA

- Chargé de Mission : Monsieur Noël ISSOMBO MAKOUAZA

- Chef de Protocole : Brigadier-Chef Major Germain NGASSA

- Aide de Camp : Adjudant Jean-Léger MBOUMBA

Agent de Sécurité : Sous Brigadier de Police Claude KOGOU

Agent de Sécurité : Gardien de Paix Poupin Emmar MBADINGA

Chauffeur particulier du Ministre d'Etat :

Monsieur Hermann IKABANGA -DZOLO

AGENCE NA TIONALE DES BOURSES DU GABON

Président du Conseil d'Administration : Monsieur

Ambroise BANAS

MINISTERE DE L'ECONOMIE, DE LA PROSPECTIVE ET DE LA PROGRAMMATION DU DEVELOPPEMENT, CHARGE DE LA PROMOTION DES INVESTISSEMENTS PUBLICS ET PRIVES

CABINET DU MINISTRE

Directeur de Cabinet : Monsieur Pierre Claver

MFOUBA Confirmé

- Conseiller Chargé du Cadre Juridique et Réglementation : Monsieur Serge Bertrand ABESSOLO Confirmé

- Conseiller Chargé de l'Administration Générale et du Suivi des Activités des Institutionnelles : Madame BIGOUNDOU née MBOUMBA confirmée

Conseiller Chargé des Relations avec le Système des Nations Unies et de la Modernisation du Service Public : Monsieur Jean Jacques BOUKA-BOUKA confirmé

- Conseiller Chargé de la Compétitivité, de la Croissance et des Partenaire Publics-Privés : Monsieur Andy MAKINDEY NZE NGUEMA confirmé

- Conseiller Chargé des Relations avec le Système Bancaire, Financier et de l'Intégration Régionale : Monsieur Jean Jacques ESSONO confirmé

- Conseiller : Madame Cynthia MOUSSIROU

- Chargé d'Etudes : Madame Wilfried AGAYA

- Chargé de Missions : Madame Sylvie MOULEBA

- Chargé de Missions : Monsieur Laurent OBAME EYA

- Secrétaire Particulière du Ministre : Madame

Armelle MAKILI YEYET confirmée

- Secrétaire Particulière du Directeur de Cabinet :

Madame Pélagie MOUSSAVOU confirmée

- Secrétaire de Cabinet : Madame Sergeodie

MOUNGUENGUI Confirmée

- Secrétaire de Cabinet : Madame Mélie NDAKISSA ITSINDA confirmée

- Chef du Protocole : Monsieur Hermann MOUNANGA confirmé

- Agent de Sécurité : Maréchal de Logis Chef

Arnaud MBOUMBA MBAKI confirmé

- Agent de Sécurité : Maréchal de Logis Chef

Arnold MBOULOU MIHINDOU confirmé

- Chauffeur Particulier du Ministre : Monsieur

Parfait Régis MBOU MOUNDELE Confirmé CABINET DU MINISTRE DELEGUE

- Directeur de Cabinet : Monsieur Ike Albéric APOUBA LOUSSOU, Confirmé

- Secrétaire Particulier du Ministre Délégué : Madame Cécile Aurélie Clarisse M'BOUDY, Confirmée

- Secrétaire Particulière du Directeur de Cabinet : Madame Annette MAKINDA, confirmée

- Secrétaire de Cabinet : Madame Valentine LEPINDA, confirmée

- Secrétaire de Cabinet : Monsieur Apollinaire MADOUNGOU NYAMA

- Chargé d'Etudes : Madame Lénie Christelle MOUGOLA Epse BOUNGOUENDE, confirmée

- Chargé d'Etudes : Monsieur Alain Sosthène MOUTENDI, Confirmé

- Chargé de Missions : Monsieur Richard NGUEMA OWONO, Confirmé

- Chargé de Missions : Monsieur Berkmence MOMBO

- Chef de Protocole : Monsieur Ruphin KAMBA, Confirmé

- Aide de Camp : Brigadier MAYOMBO NZENGUE Jules Teddy, Confirmé

- Agent de Sécurité : Brigadier Serges Landry ONONONGA

Agent de Sécurité : Sous-Brigadier Aurélien LENDOUMOU MOUBASSANGO

DIRECTION GENERALE DE LA CONCURRENCE ET DE LA CONSOMMATION

Directeur Général Adjoint, Monsieur Anges Barney LEKOGHO OBOUMADJOGO

AUTORITE ADMINISTRA TIVE ZONE ECONOMIQUE SPECIALE DE NKOK

Administrateur Général : Monsieur Igor SIMA

MINISTERE DE LA FONCTION PUBLIQUE, DE L'INNOVATION, DU SERVICE PUBLIC ET DU TRAVAIL

SECRETARIAT GENERAL

Secrétaire Général, Madame HABIBA ISSA,

Epse YANGA

DIRECTION GENERALE DE LA MODERNISATION DE L'ETAT

Directeur Général, Madame MEVIANE.

Yolande - DirecteurGénéralAdjoint,MonsieurAiméJonas

MA VOUROULOU.

DIRECTION GENERALE DE LA

D'ŒUVRE ET DE L'EMPLOI

Directeur Général, Madame

MIKAMBI épse MOUSSADJI.

ECOLE NATIONALE DE L'ADMINISTRATION (ENA)

Directeur Général, Monsieur Aimé Brice SACKYSS

MINISTERE DE L'AGRICULTURE, DE L'ELEVAGE ET DE L'ALIMENTATION, CHARGE DU PROGRAMME GRAINE

CABINET DU MINISTRE

- Secrétaire de Cabinet, Madame Hayet MEDZA

MVE, confirmée.

- Chauffeur Particulier du Ministre, Monsieur

Gervais NKOUME METHOGO. SECRETARIAT GENERAL

- Secrétaire Général, Madame Aubierge MOUSSA VOU.

- Secrétaire Général Adjoint, Monsieur Joseph OKOUYI.

AGENCE DE DEVELOPPEMENT DE L'AGRICULTURE DU GABON (ADAG)

- Directeur Général, Monsieur Mickaël RONOUBIGOUWA AMBOUROUE AVARO.

- Directeur Général Adjoint, Madame Marie Alida MOUNOGOU.

Conseiller du Directeur Général, Monsieur Béranger MOUSSAVOU.

Directeur des Affaires Administratives et Financières, Madame Jacqueline NSETOUGHE épse BEKALE.

AGENCE GABONAISE DE SECURITE ALIMENTAIRE (AGASA)

Conseiller du Directeur Général, Monsieur Cédric NGUIMA NGUIMA.

MINISTERE CHARGE DE L'EVALUATION DES POLITIQUES PUBLIQUES ET DU CONTROLE D'ETAT

CABINET DU MINISTRE

- Directeur de Cabinet, Monsieur Charles

ASSEMBE OVONO.

- Conseiller Diplomatique, Docteur Martial Pépin

MAKANGA BALA.

- Conseiller Juridique, Maître Olivia

DJOUASSA,

- Conseiller en Communication,

Rodolphe MOUKAMBI BOMA.

- Conseillers Techniques, Madame Marie Emilie DOUTSONA MAMFOUMBY ;

Monsieur Christian Germain KOUIGA ;

Monsieur Alain IKAPI.

Chargés d'Etudes : Messieurs

- Blaise MAHANGA

Jocelyne

Monsieur Irmine ép.

- Félicien MAMBINGA MAMBINGA.

- Secrétaire Particulière du Ministre, Madame

Arielle Nany BIACEL épouse MWAMBI.

- Secrétaire Particulière du Directeur de Cabinet, Madame Danielle D'Almeida AYENDJINA AYOKO ép. MAYAGUI.

- Secrétaires de Cabinet

Mesdames

- Pascaline MBOUMBA ;

- NDJIMBA MASSALA épouse

ONDOUMBA.

- Chargés de Missions

- Madame Sylviane DIYETSA ;

- Monsieur MIHINDOU MIHINDOU.

- Chef du Protocole, Monsieur Séraphin

BIGNOUMBA.

- Aide de Camp, Sous-Brigadier de Police Martial

ASSOUMOU ONDO.

- Agents de sécurité :

- Caporal de la sécurité pénitentiaire Christ Herman SEGA ;

- Caporal de la sécurité pénitentiaire Drony Chael OBOLO.

Chauffeur Particulier du Ministre, Monsieur

Leger BOUSSOUGOU BOUSSOUGOU.

MINISTERE DE L'EQUIPEMENT, DES INFRASTRUCTURES ET DES TRA V AUX PUBLICS

DIRECTION GENERALE DES ETUDES DES INFRASTRUCTURES

- Directeur Général, Monsieur Pierre Nunes LINBOUMBA.

- Directeur Général Adjoint, Monsieur Christian MBOUMBA MOULOUNGUI.

DIRECTION GENERALE DE LA CONSTRUCTION ET DE L'EQUIPEMENT

- Directeur Général, Monsieur Jean De Dieu NDOUTOUME NGUEMA.

- Directeur Général Adjoint, Monsieur Ulrich ODOUNGA.

DIRECTION GENERALE DE L'ENTRETIEN DES ROUTES ET AERODROMES

- Directeur Général, Monsieur Vincent De Paul DICKA.

Directeur Général Adjoint, Madame Flore Chantal NDONG OMOME, ep ENGONE.

DIRECTION DE LA PROGRAMMATION DE L'ENTRETIEN ET DE LA PROTECTION DU PATRIMOINE ROUTIER NATIONAL

Directeur, Monsieur Thiburce IBOUANGA. DIRECTION DE L'ENTRETIEN DES ROUTES

ET AERODROMES

Directeur, Monsieur Hilaire MINTSA.

DIRECTION DU MATERIEL

Directeur, Monsieur Christian YALIS.

DIRECTION GENERALE DES INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

Directeur Général, Monsieur Serge Phamphile MOUMBOGOU DITENGOU.

Directeur Général Adjoint, Monsieur Roger BOULOUDI BOUMBANDA.

DIRECTION DES INFRASTRUCTURES FERROVIARES PORTUAIRES ET AEROPORTUAIRES

Directeur, Monsieur Clotaire LOBA. DIRECTION GENERALE DE

L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE

- Directeur Général, Madame Fabienne

MICKOLO, ep NGALENDE.

- Directeur Général Adjoint, Monsieur Ghislain

DIRECTION GENERALE DE L'APPUI A

L'ACTION SOCIALE

- Directeur Général, Monsieur Jean Noel KOUMBA.

Directeur Général Adjoint, Madame Nelly Florine OKEKENDE.

DIRECTION CENTRALE DES ARCHIVES ET DE LA DOCUMENTATION

Directeur, Madame Agathe Josette RANOZINAULT.

DIRECTION PROVINCIALE DES TRAVAUX PUBLICS

Chef de Service Provincial de la Construction et de l'Equipment, Monsieur Jean Bosco BOUMOUGOU BOULANGA.

- Directeur Provincial du Haut-Ogooué, Monsieur

Richard André OLOLO.

- Chef de Service Provincial de la Construction et de l'Equipment, Monsieur Jerôme M'PEME KHAMA.

- Directeur Provincial du Moyen-Ogooué, Madame Jeannette IKAPI BOUKANDOU, ep IVORA.

- Directeur Provincial de la Ngounié, Monsieur Urbain MBADINGA.

- Chef de Subdivision de Fougamou, Monsieur Rufin LOUEMBET.

- Directeur Provincial de la Nyanga, Monsieur Sosthène BOUASSA.

- Directeur Provincial de l'Ogooué-Ivindo, Monsieur Roger MAKANGA.

- Directeur Provincial de l'Ogooué-Lolo, Monsieur Etienne NZIENGUI.

- Directeur Provincial de l'Ogooué-Maritime, Monsieur Loïc BOUKINDA.

- Directeur Provincial du Woleu-Ntem, Monsieur Georges MBOULOU BEKA.

LABORATOIRE NATIONAL DU BATIMENT ET TRAVAUX PUBLICS

- Président du Conseil d'Administration, Monsieur Edouard OWELE.

MINISTERE DE L'EAU, DE L'ENERGIE, DE LA VALORISATION ET DE L'INDUSTRIALISATION DES RESSOURCES MINIERES

CABINET DU MINISTRE

- Chargé de Missions, Monsieur Maurice Arnauld ONDO, en remplacement de Monsieur Janvier NZUE.

- Chef de Protocole, Monsieur Cléophast Florian NGUEMA AMVANNE.

- Chargé d'Etudes, Monsieur Raymond NGOU, en remplacement de Monsieur Warren NGUEMA.

DIRECTION GENERALE DE LA GEOLOGIE

- Directeur Général, Monsieur Francis MAYAGA

MIKOLO.

- Directeur Général Adjoint, Monsieur Alain Serge

NZAMBA MANZANZA.

DIRECTION DE LA GEOLOGIE ET DE LA RECHERCHE MINIERE

Directeur, Monsieur Hugues EKOGA. DIRECTION DU CADASTRE ET DES DROITS

MINIERS

Directeur, Monsieur Constant MBOMBA.

Directeur Adjoint, Monsieur Raymond MBA. DIRECTION GENERALE DE

L'EXPLOITATION MINIERE

- Directeur Général, Monsieur Fortuné ZUE ELLA.

- Directeur Général Adjoint, Monsieur Serge ABOUMA SIMBA.

DIRECTION DES MINES ET CARRIERES

- Directeur, Monsieur Ludovic AGAYA.

- Directeur Adjoint, Madame Patricia Obiang, épouse OUSSOU.

DIRECTION DE LA PROPRIETE ET DE L'ECONOMIE MINIERE

Directeur, Monsieur Aubyn Brice KASSADOU. DIRECTION DES RISQUES MINIERS

- Directeur, Monsieur Chen Sylvestre MEZUI M'OBIANG.

- Directeur Adjoint, Madame Murielle Bétina MOUYEYE BOUESSE.

DIRECTIONS REGIONALES

- Directeur de la subdivision Haut-Ogooué /

Ogooué Lolo, Monsieur Yvon OTERIGUI.

- Directeur de la subdivision Woleu- Ntem /

Ogooué Ivindo, Monsieur Gervais NSI OVONO.

- Directeur subdivision Moyen-Ogooué / Ngounié/Nyanga, Monsieur Lucien OBAME ENENGBE.

Directeur subdivision Ogooué-Maritime, Monsieur Samuel Renaud JOCKTAN.

CENTRE PERMANENT DU PROCESSUS DE KIMBERLEY

- Directeur, Monsieur Eugène BE MEZEME.

- Directeur Adjoint, Madame Marie Louise

MEBOUA ESSOUKOU, épouse AKUE.

- Chef de service des évaluations et expertises,

Monsieur Hilaire MAKAKOU.

- Chef de service des statistiques, exportations et importations, Madame KOUMBA, épouse MAISSA Nicole.

ECOLE DES MINES ET DE LA METALLURGIE DE MOANDA

- Président du Conseil d'Administration, Monsieur

Maurice NDZIBA.

SOCIET D'ELECTRICITE DE TELEPHONE ET D'EAU DU GABON

Directeur Général, Monsieur Mensah Armel SEDJI

MINISTÈRE DU PETROLE, DU GAZ ET DES HYDROCARBURES

CABINET DU MINISTRE

- Directeur de Cabinet, Madame Francine

NKEZE.

- Conseiller Diplomatique, MonsieurAndré-Brice BOUMBENDJE.

- Conseiller Juridique, Monsieur Marcel OGOULA OGARI.

- Conseiller en Communication, Monsieur Alain ONDO MINKO.

- Conseiller Technique, chargé du Pétrole et du Gaz, Monsieur Etienne LEPOUKOU.

- Conseiller Technique, chargé de la Formation et de la Politique, Monsieur Stevee ESSIMA NDOUTOUME.

- Conseiller Technique, chargé des Questions Administratives, Monsieur Moussa BARRY.

- Chargées d'Etudes Mesdames

- Prudy-Prisca IKINDA NKOLO ép. MOUSSAVOU et

- Dolinde SAPHOU.

- Secrétaire Particulière du Ministre, Madame

Edna Yolande Corinne DUMAIRE.

- Secrétaire Particulière du Directeur de Cabinet, Madame Olivia Justine NDONG-EYI.

- Secrétaires de Cabinet Mesdames

- Karen AKAGAH OWANGA et

- Suzanne NGONDO.

- Chargés de Missions

- Madame Joséphine KONDA ép. MASSALA ; - Monsieur Emmanuel Richard MEFANE.

- Chef du Protocole, Monsieur Rodrigue MOAPA - WALLA IBOUTHAKOHO.

Aide de Camp, Maréchal de Logis Chef Major

Judic Alain MBAGOU.

Agents de Sécurité :

- Adjudant Lory Franck OYOUGOU ;

- Sergent-Chef Johanna EKOUMBI BALEINDA.

Chauffeur Particulier du Ministre, Monsieur

Jonas MANFOUMBI.

GABON OIL COMPANY (GOC)

Conseiller du Directeur Général, Monsieur Lionel DIAMBOU.

MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES, DE LA COOPERATION INTERNATIONALE, DE LA FRANCOPHONIE, DE L'INTEGRATION REGIONALE ET DES GABONAIS DE L'ETRANGER

MISSION PERMANENTE DU GABON A GENEVE

Ambassadeur, Représentant Permanent de la République Gabonaise auprès de l'Organisation des Nations Unies à Genève, à Vienne et des autres Organisations Internationales, Madame Mireille Sara NZENZE.

MINISTERE DE L'EMPLOI DE LA JEUNESSE DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE DE L'INSERTION ET DE LA REINSERTION

CABINET DU MINISTRE DELEGUE

Chef de Protocole, Madame Bégonia Wilma

OBONE AKOUE.

CENTRE DE FORMATION ET DE PERFECTIONNEMENT PROFESSIONNELLE D'OYEM

Directeur, Monsieur Kisito MEBALE OBIANG.

MINISTERE DES TRANSPORTS ET DE LA LOGISTIQUE

CABINET DU MINISTRE

- Chef de Protocole, Monsieur Fred Giner

YANGA NGOULOU.

- Secrétaire Particulière du Directeur de Cabinet, Madame Pierrette Gislaine MOUSSOUNDA NGONDA IMBIMBI.

- Chauffeur particulier du Ministre, Monsieur Juste Stiver DJABA MOUSSAVOU.

SOCIETE GABONAISE DES TRANSPORTS

- Directeur Administratif et Financier, Monsieur

Guy Wiltère BOUTOUMBI LEKOUBOU

- Directeur d'Exploitation, Monsieur Paterne DICKAT

- Directeur Technique et de la Maintenance, Monsieur Jacob MAHOUNDOU

- Conseiller, Monsieur Gildas NGUIABARI.

AUTORITE DE REGULA TION DES TRANSPORTS FERROVIAIRES

- Premier vice -président, Monsieur Jean Marc ELLA SIMA

- Deuxième vice-président, Monsieur Salomon LOUMBANGOYE

- Conseiller, Monsieur Mike Smith MOMAYA, en remplacement de Monsieur Fidèle EBOUMI ANDJARA décédé

- Conseiller, Monsieur Daurand NDONG, en remplacement de Monsieur Jean Marc ELLA SIMA

- Conseiller, Monsieur Prosper AWOURI CENTRE NATIONAL D'EDITION DES

DOCUMENTS DE TRANSPORT

Directeur, Monsieur Jean Felix MEZUI

MINISTERE DE LA COMMUNICATION ET DE L'ECONOMIE NUMERIQUE ET DE LA POSTE

AUTORITE DE REGULA TION DES COMMUNICA TIONS ELECTRONIQUES ET DES POSTES

SECRETARIAT EXECUTIF

Conseiller du Secrétaire Exécutif, Monsieur Willy MATEY, en remplacement de Monsieur David ELLA MINTSA.

RADIO GABON

Directeur Station Provincialede Radio 9, Madame Marie Hélène MBAZOGHO

MINISTERE DE LA FAMILLE, DE LA DECENIE DE FEMME ET DE L'EGALITE DES CHANCES

CABINET DU MINISTRE

- Directeur de Cabinet, Madame Solange A VOMO NDONG.

- Conseiller juridique, Madame Armelle Thérèse MAMBOUKA MAKANGA.

- Conseiller Diplomatique, Monsieur Guy-Paterne

MENDAME BIBANG.

- Conseiller en Communication, Madame Esmine

Chouchou KAYOUMBA.

- Conseillers Techniques :

- Madame Jade Roselle EDO ;

- Monsieur Cédric Jean-Robert Stéphane

GRACIA ;

- Monsieur Jean Félix NDONG MINTSA.

- Chargés d'études :

Madame Holly Cybelle NTSAME

MFOUMOU;

Monsieur MEBAME ONDO Franck-Etienne.

- Secrétaire Particulière du Ministre, Madame Ledwine AVOME BENGONE.

- Secrétaire Particulière du Directeur de Cabinet, Madame Valérie MINKUE MI-MBA.

- Secrétaires de Cabinet : Mesdames

- Chimène Christelle ANGUE MINKO ; - Déborah-Maud EVOUNA BIYOGHE.

- Chargés de Missions :

Madame Catherine MENGUE

MAYEFEGHE ;

Monsieur Arthur MINTSA MI-NDONG.

- Chef de protocole, Monsieur Jean Noël ADANDE.

Aide de Camp, Adjudant Joachim Fabrice OBIANG EDZANG.

Agents de sécurité:

- Adjudant Hendrix NDJAMBOU GNAMBA ;

- Brigadier François Olivier MBA EDZANG.

Chauffeur particulier du Ministre, Monsieur Jean

Bernard ESSONE MBEANG.

MINISTERE DU COMMERCE ET DES PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES - PETITES ET MOYENNES INDUSTRIES

CABINET DU MINISTRE

● Directeur de Cabinet : Monsieur Jean de Dieu YEMBIT MANGALA.

● Conseiller Juridique : Monsieur Steeve OBIANG NZENG.

● Conseiller en Communication : Monsieur Jean Hugues Pastor ASSEKO ENGO.

● Conseiller Diplomatique : Monsieur Olivier Damas EWOMBA.

● Conseiller chargé des Questions Administratives : Madame Monique Gisèle ROQUITAH.

● Conseiller chargé de la Planification : Monsieur Rolande DELO.

● Conseiller chargé de l'Industrie : Monsieur Justin Valéry ADANDE.

● Chargés d'Etudes :

Madame Delphina Coralie MEKUI MINKO ;

Monsieur Arnaud Christian NTOUTOUME N'GOUANG ;

● Chargés de Missions :

Messieurs

Serge MAKOUANA ;

Joan AMBOUROUET DACOSTA.

● Secrétaire Particulière du Ministre : Madame Murielle Frida MANOMBA SAMBOUNY.

● Secrétaire Particulière du Directeur de Cabinet : Madame Catherine Léaticia AGOUNDI.

● Secrétaires de Cabinet :

Mesdames

Evine Elie IBINGUE Y MOUNGUENGUI NYOGUE ;

Alice NDEMBET.

● Chef du Protocole : Monsieur Félix Evrard MOKEBA NASSAUT.

● Aide de Camp : Adjudant de Gendarmerie Louis Karl TAIKA.

● Chauffeur Particulier du Ministre : Monsieur Jean Gildas KOMBE.

DIRECTION GENERALE DU COMMERCE

● Directeur Général Adjoint : Monsieur Jean Drault MOULANDJA.

● Directeur du Commerce Extérieur : Madame Horpy Chancia OBONE ASSOUMOU épse EBACKAUD.

● Directeur du Commerce Extérieur Adjoint : Monsieur Guy-Roger NDJIMBA MICKOMBA.

● Directeur du Commerce Intérieur et de la Production : Monsieur Anicet MBOUMBA.

● Directeur du Commerce Intérieur et de la Production Adjoint : Monsieur Edgard Playa ZOMO NDONG.

● Directeur des Inspections et des Contentieux : Madame Nathalie KOUMBA épse MOUMBANGOU.

● Directeur des Inspections et des Contentieux Adjoint : Madame Christelle Jerémie NDJAMBOU épse ONKRA.

MINISTERE DE LA PECHE ET DE LA MER

CABINET DU MINISTRE

● Directeur de Cabinet : Madame Victoire Madeleine AMOGHO MITSINGOU, Ep. MATOPE.

● Conseiller Juridique : Monsieur Aubin Amor MAKOUAZA.

● Conseiller en Communication : Madame Leatitia MEBALEY ME NNO.

● Conseiller Diplomatique : Madame Lucie Blandine YOMBO DINAH.

● Conseillers Techniques:

Madame Marie Lysiane BOMBO DOUMBENENY;

Monsieur Georges Henri MBA ASSEKO ;

● Chargés d'Etudes :

Messieurs

Junior Idriss INGOGNET ;

Parfait INGOUEZA.

● Chargés de Missions :

Messieurs

Elace NGOKA ETOUA&nb

MINISTERE DU TOURISME

CABINET DU MINISTRE

● Directeur de Cabinet : Monsieur Wenceslas MAMBOUNDOU.

● Conseiller Diplomatique : Monsieur Fabien Omer NDIMINA-DABOU.

● Conseiller juridique : Madame Huguette NJONDJO YANGARI.

● Conseiller en Communication : Monsieur Jean Charles ASSOGBA ONANGA.

● Conseillers Techniques :

Messieurs :

Florian AKOUE NDONG ;

Jacques IKAPI ;

Brice MAVOULOU.

● Chargés d'Etudes :

Messieurs :

Randy Joseph Charlain OTSAGHE ;

Warren Kenny OPIANGAH.

● Secrétaire Particulière du Ministre : Madame Tatiana BOUNGOUERET.

● Secrétaire Particulière du Directeur de Cabinet : Madame Pamela Laure OYOULOU.

● Secrétaires de Cabinet :

Messieurs

Eric ALLOGHO ASSEKO ;

Gatien Aristide LEPENGHE.

● Chargés de Missions :

Madame Ida MBEKA;

Monsieur Saint Loup LEGHE GONZE.

● Chef du Protocole : Monsieur Célestin Sydney IBINGA KOYA.

● Aide de camp : Monsieur Meksano MBELE AUBAME

● Agents de sécurité :

Madame Dina Baudelaire ONKOMI;

Monsieur Davy MBADINGA NZENGUE.

● Chauffeur particulier du Ministre : Monsieur Julio Valery NZAHOU.

FIN

