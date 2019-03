Afrique: Pour accélérer la croissance des PME - La France injecte en Afrique 2,5 milliards d'euros

En visite au Sénégal hier, vendredi 29 mars, le ministre français de l'Economie, des finances et du plan Bruno Le Maire a procédé au lancement officiel de l'initiative «Choose Africa», en présence du ministre de l'Economie, des finances et du plan du Sénégal, Amadou Ba. Grace à cette initiative de l'Agence française de développement (AFD), plus de 2,5 milliards d'euros (plus de 1640 milliards F CFA) seront consacrés au financement et à l'accompagnement des start-up, TPE et PME sur le continent africain d'ici 2022.

La France a mis à la disposition des start-up, TPE et PME africaines un montant de 2,5 milliards d'euros (plus de 1640 milliards F CFA) sur une période de 4 ans à travers l'initiative Choose Africa. Cette enveloppe est destinée au financement et à l'accompagnement des Start-up, TPE (Très petites entreprises) et PME (Petites et moyennes entreprises) sur le continent africain d'ici à 2022. La cérémonie officielle de lancement de cette initiative s'est déroulée hier, vendredi 29 mars à Dakar, en présence du ministre de l'économie, des finances et du plan de la France Bruno Le Maire et du Ministre de l'économie, des finances et du plan, Amadou Ba. «Vous êtes confrontés, en Afrique, à des défis considérables de nature démographique et environnementale. Ce sont vos start-up, Pme-Pmi fortes qui peuvent permettre de relever ce défi. Nous avons tous le même problème, qui est le financement. Beaucoup de Pme qui se développent ont besoin d'argent. Cette initiative va répondre à ce défi en permettant aux Pme Pmi de disposer d'un financement pour accélérer la croissance», a laissé entendre le Ministre français.

Bruno Le Maire a salué le modèle de développement de l'économie sénégalaise soulignant que le Sénégal est le visage de l'Afrique qui réussit l'esprit d'entreprise. «Le Sénégal a défini une stratégie économique de développement qui a, aujourd'hui, donné des résultats. Ce qui lui a permis d'avoir un taux de croissance de plus de 6% depuis plusieurs années et d'avoir des perspectives économiques solides. En économie, seuls les choix à long terme permettent d'atteindre notre unique objectif, à savoir améliorer la vie quotidienne de nos concitoyens», indique-t-il. En effet, l'accès au financement constitue l'une des principales difficultés rencontrées par les PME.

Selon le ministre de l'économie, des finances et du plan Amadou Ba, «seule une PME en Afrique sur cinq accède au crédit bancaire et une startup sur dix en bénéficie». L'insuffisance des moyens financiers, dit-il, augmente les défaillances notées dans la maitrise de la chaine d'approvisionnement et de commercialisation. Pour lui, cette absence d'appui financier limite leurs marges de manœuvre pour saisir les opportunités offertes par la montée en puissance de la classe moyenne sur le marché national. Sous ce rapport, il trouve que l'initiative «Choose Africa» constitue, à côté des efforts des organisations sous-régionales, une réelle opportunité de financement et d'encadrement des micro et moyennes entreprises.

Pour terminer, il a invité l'AFD à réserver une part significative du financement dédié aux PME et start up, à l'implantation d'incubateurs et à œuvrer, à côté des pouvoirs publics et des collectivités locales, à l'érection de zones dédiées à la recherche de synergies avec les grandes entreprises.