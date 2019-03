Ile Maurice: L'express leaks du dimanche 24 mars au vendredi 29 mars

Des bruits de couloir, les derniers buzz ou les derniers scandales, l'express vous dévoile ici ce que les autres vous cachent.

Betamax : trois des quatre ministres out

Est-ce la loi de la nature ? s'interroge-t-on dans le milieu des affaires. En démissionnant comme ministre des Affaires étrangères et député du no 7 (Piton-Rivière-duRempart), Vishnu Lutchmeenaraidoo devient le troisième des quatre ministres (l'Attorney General y compris) qui ont annoncé la rupture du contrat de Betamax en 2015 à ne plus faire parti du gouvernement aujourd'hui. Bhadain, ex-ministre des Services financiers, a perdu son siège de parlementaire indépendant après sa lourde défaite à la partielle au no 8 (Belle-Rose- Quatre-Bornes). Ravi Yerrigadoo a démissionné de son poste le 13 septembre 2017 à la demande du Premier ministre après l'éclatement de l'affaire Bet 365. De cette liste, il ne reste plus que le ministre Ashit Gungah à bord. Sauf que ce dernier fait face en ce moment à une plainte d'outrage à la cour après ses déclarations sur la décision de la Haute Cour de Karnataka dans l'affaire d'embargo contre le départ du pétrolier «Diamond Pacific».

Après la copine, la sœur

Un habitué du Sun Trust, proche de Pravind Jugnauth, n'en finit pas de nous surprendre. Patron d'un corps parapublic peu productif, qui avait reçu récemment la visite de l'ICAC pour enquêter sur les pouvoirs qu'il aurait utilisés pour recruter sa copine, voilà qu'il récidive une nouvelle fois. Pas au sein de la même institution, mais au niveau d'une corporation dont il préside les destinées depuis quelques mois. Or, il serait intervenu pour que la sœur de sa copine soit nommée au poste d'Executive Assistant. Celle-ci a déjà eu sa lettre et prendra son poste le 1er avril... Et c'est bien loin d'être un poisson d'avril !

Réunions «dan vid»

Ils auraient préféré être ailleurs au lieu d'être présents, les mercredis, à la réunion de ce CEO d'un organisme parapublic. Eux, ce sont les hauts cadres des institutions qui travaillent de concert avec cet organisme pour mettre en place un projet, valant plusieurs milliards de roupies. Leur coup de gueule ? Chaque mercredi, ils perdent du temps dans la réunion qui débute à 9 h 30 et qui dure entre 3 heures et 4 heures. Selon eux, la réunion n'est pas seulement interminable mais elle serait improductive. Ils disent en avoir marre d'écouter des discussions sur autre chose que les sujets inscrits à l'agenda.

Silence-radio pour Pima

Si Star FM - qui en passant pourrait bien changer de nom - a procédé à d'importants recrutements et semble bien partie pour commencer à diffuser bientôt, Radio Pima est, elle, totalement absente du mercato du PAM. Cette radio ne donne aucun signe de naissance imminente. On est loin du scénario, mais il est bon de rappeler que la licence devient caduque au bout de six mois si son détenteur ne commence pas ses opérations dans le délai imparti.

Le PM fait chou blanc

Le leader du MSM a annoncé qu'il y aura une partielle au no 7 (Piton-Rivière-du-Rempart) et veut montrer qu'il «means business». Ainsi, deux professionnels, un chirurgien qui exerce dans le privé et une directrice d'un collège, ont été contactés. Mais les deux ont rejeté l'offre. L'on estime qu'ils sont des proches du PTr. D'ailleurs, les bruits couraient, depuis plusieurs mois déjà, que le chirurgien est un potentiel candidat, mais du côté des Rouges.

Changement d'affectation

Deux conseillères en communication de deux ministres ont pris leurs distances des postes qu'elles occupaient. Si l'une a opté pour un bureau au sein du même ministère, comme fonctionnaire, l'autre est tout simplement partie voir ailleurs.

Hippisme et campagne électorale

Les membres d'une écurie très connue au Champ-de-Mars ont récemment contacté les dirigeants travaillistes. Leur proposition : mettre en place une plateforme numérique pour le PTr en vue des prochaines législatives. Mais la direction rouge ne serait pas très favorable en raison de la proximité des membres de la famille avec un nominé du MSM à la Gambling Regulatory Authority.

Bien payés

Deux entraîneurs nationaux touchent un salaire de Rs 100 000 et Rs 55 000 respectivement depuis quelques mois. Cela, dans le cadre des préparations en vue des prochains Jeux des îles. Mais ce qui fait tiquer, c'est que les autres entraîneurs ne touchent pas un sou. Une situation qui fait grincer des dents...

Blue-eyed boy

Il est sous-chef dans un organisme à vocation régulatrice de l'éducation supérieure. Ce «blue-eyed boy» au passé lourd, présenté officieusement pour être à la tête de la prochaine QAA, s'est de nouveau fait remarquer la semaine dernière. Le Monsieur s'est permis le luxe de se faire nommer par le Board pour représenter Maurice à une conférence internationale au Sri Lanka, au grand dam du directeur de l'organisme, qui s'est, lui, vu refuser la permission d'y assister. Le hic, notre «blue-eyed boy» a, semble-t-il, outrepassé la permission du PMO pour être le représentant de Maurice. De plus, il n'a pas soumis une demande en bonne et due forme pour assister à la conférence, préférant prendre des «vacation leaves» pour s'y rendre - tout en demandant des «per diem» et autres paiements pour le voyage, alors qu'il bénéficie déjà du parrainage de l'association organisatrice ! Certains se demandent si cela ne constitue pas une affaire de trop contre ce personnage qui semble bénéficier d'une protection occulte.

Bissoon battu

Manque de pot pour Bissoon Mungroo. Il a été battu aux élections du Sugar Investment Trust Land Holdings Ltd (SITLH). Ce qui a fait dire à plus d'un qu'il est aujourd'hui plus facile de siéger au board d'Air Mauritius que de se faire élire sur celui du SITLH.

J'y suis, j'y reste

Akilesh Roopun, le conseiller de Vishnu Lutchmeenaraidoo, qui jouait même au bouncer quand il fallait expulser les journalistes de «l'express» des conférences de presse, a choisi de rester à son poste aux Affaires étrangères. Et ce, malgré la démission de son ministre et d'une conseillère de ce dernier. Roopun explique que le gouvernement lui aurait demandé de rester.