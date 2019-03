Angola: Le MPLA tient un congrès extraordinaire le 15 juin

Luanda — Le VIIe Congrès extraordinaire du MPLA se tiendra le 15 juin de cette année et définira l'élargissement du comité central et des organes intermédiaires.

La décision est exprimée dans le communiqué final de la septième session ordinaire du Comité central, tenue vendredi à Luanda, sous la direction du Président du parti, João Lourenço.

Le Comité central a approuvé la méthodologie générale pour la préparation et la tenue de son VIIe Congrès extraordinaire et la résolution sur l'élargissement du Comité central et des organes intermédiaires.

Il a également approuvé le Code de déontologie partisanes, un instrument qui établit les principes et les normes de conduite du militant du MPLA, au sein du parti et de la société, et a recommandé sa diffusion à grande échelle et son application efficace.

Le communiqué final, lu par le secrétaire de l'Information du parti, Paulo Pombolo, souligne le soutien des militants aux actions de moralisation de la société menées par le Président João Lourenço, et encourage le pouvoir exécutif et la société civile à poursuivre leur campagne de sauvetage valeurs morales et civiques.

La réunion a encouragé le Président du MPLA à poursuivre avec la même détermination la croisade contre la corruption, l'impunité, les flatteries et le népotisme.

Le comité central a abordé profondément le secteur de l'énergie et de l'eau, recommandant à l'Exécutif d'accorder une attention particulière à la mise en œuvre de programmes conduisant à la production et à l'amélioration de l'approvisionnement en électricité et à en eau potable de la population. D'autre part, le MPLA a condamné les actes de violence, soulignant la violence domestique, ayant exhorté les Angolais à promouvoir une culture de la paix et de la tolérance dans les familles et la société.

Le Comité central a également salué le 23 mars - Journée de la libération de l'Afrique australe, commémorée pour la première fois depuis son institutionnalisation par le Sommet de la SADC, comme une juste reconnaissance de la contribution du peuple angolais à la libération de la région.

Il a également exprimé sa profonde consternation aux familles angolaises touchées par la sécheresse et la pluie, ainsi que par les pertes en vies humaines, les destructions et les déplacements de population causés par les inondations provoquées par le cyclone Idai au Mozambique, au Malawi et au Zimbabwe. À l'approche de la célébration du 4 avril - Journée de la paix et de la réconciliation nationale, le MPLA exhorte le peuple angolais à participer activement aux activités faisant allusion à l'événement et appelle à la consolidation de la paix, de l'unité nationale, de la réconciliation, de la démocratie et de la tolérance, en vue de construire une société plus juste, solidaire et inclusive.

Le Comité central a félicité l'équipe de football angolaise "Palancas Negras" pour sa qualification pour la phase finale de la 32e édition de la Coupe d'Afrique des Nations, qui se déroulera du 21 juin au 19 juillet de cette année en Egypte.