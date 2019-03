Ile Maurice: Quand Pravind Jugnauth enfile sa tenue d'athlète...

Usain Bolt? Stephane Buckland? Non, c'est bien Pravind Jugnauth qui était au stade Maryse Justin ce samedi 30 mars. Et non, il ne participait pas à la course aux élections. Le Premier ministre participait au «12 hour National Relay for Fun and Health» Il a accompli 26 tours du stade en 1h06. Quant au ministre de la Jeunesse et des sports, il a fait trois tours de moins dans le même lapse de temps.