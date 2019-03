Congo-Brazzaville: Vie associative - Le Cercle des républicains, un an déjà !

La plate-forme a été créée sur le réseau social WhatsApp et regroupe des citoyens congolais de tout bord. Les membres du groupe social se sont réunis, le 30 mars à Brazzaville, autour du thème « Quels réseaux sociaux pour un pays en développement? ».

Le Cercle des républicains (CDR) compte pas moins de deux cent cinquante membres, parmi lesquels des cadres de l'administration publique et d'entreprises, des universitaires, des travailleurs et demandeurs d'emploi. Même si le réseau n'est pas encore structuré avec un chef de file, il se veut une plate-forme de débat et d'échange sur des sujets d'intérêt commun.

Plus qu'un simple réseau citoyen, a souligné l'un de ses responsables, Itoua Ndinga, le CDR milite pour la promotion des valeurs citoyennes, la tolérance et l'esprit de partage. Cette plate-forme est censée réunir des gens libres et de bonne moralité, déconnectés de toute considération politique, qui débattent et partagent autour d'un thème en lien avec l'actualité, la vie sociale, économique, voire politique.

Il s'agit d'un véritable espace de débat où s'opère la magie des mots, selon ce membre qui a aussi traduit la vision des initiateurs du groupe. « Dans un pays où les considérations ethniques l'emportent souvent sur le bon sens, le CDR se veut une chaîne de l'unité. Il est le lieu de la libre expression et non de l'expression désordonnée, le lieu de l'information mais aussi du redressement de l'information, un cadre de critique mais également de la tolérance », a souligné le Dr Itoua Ndinga.

Mais la rencontre des membres du groupe WhatsApp a été pour la majorité d'entre eux le premier contact physique. L'un des temps forts de l'activité a été les deux exposés sur « L'impact des réseaux sociaux dans le fonctionnement d'un pays : cas de la République du Congo » et « Femmes et réseaux sociaux ».

Les différents intervenants sont unanimes sur la nécessité de promouvoir l'inclusion numérique, le seul moyen d'assurer le développement des idées, des arts et culture, ainsi que l'entrepreneuriat. De même qu'ils ont interpellé les pouvoirs publics à mieux encadrer l'accès aux technologies de l'information et de la communication, notamment pour les femmes et les mineurs de plus en plus nombreux. À ce sujet, un projet de loi est en cours d'adoption pour renforcer la lutte contre la cybercriminalité.

Signalons que parmi les nombreux invités de marque lors de la cérémonie marquant le premier anniversaire du CDR, l'on peut noter la présence du deuxième questeur de l'Assemblée nationale et ex-ministre de la Culture, Léonidas Mottom Mamoni, ainsi que de plusieurs conseillers ministériels.