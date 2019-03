Congo-Brazzaville: La dépendance au portable, un danger !

La dépendance au portable est une mauvaise chose en soi, entraînant des effets néfastes sur la santé, affirment les spécialistes, et empêche la réalisation d'autres tâches. Celui qui a toujours ses doigts collés au petit clavier du cellulaire néglige les autres occupations quotidiennes, même les plus urgentes puisque toute son attention est focalisée sur le portable. Il se délecte en tapotant sur le clavier de son téléphone.

A dire vrai, la « dépendance » aux cellulaires reste potentiellement dangereuse. Ces petits appareils sont tellement dans nos mains qu'ils créent avec des doigts un confort irréfutable. Et avec l'allure où vont les choses, la tendance ne devrait peut-être pas faiblir dans les prochaines années, disent les spécialistes de la question, qui font entendre qu'un tiers de la population mondiale devrait être équipé d'un smartphone d'ici à 2021.

L'utilisation excessive des téléphones portables ou des écrans impacte le cristallin et favorise la myopie. Plus grave encore, les études ont montré que deux femmes britanniques, âgées de 22 à 40 ans, auraient souffert d'une cécité précoce à cause de la dépendance aux appareils à écran, rapporte le quotidien britannique The independent.

Un des effets qui a été démontré à plusieurs reprises est la conséquence néfaste de la lumière du cellulaire, surtout la nuit, sur le sommeil. Les biologistes affirment que quand les yeux sont trop abusés le soir par des écrans lumineux des cellulaires, cela provoque des insomnies. « Pour vous assurer de bien dormir, éteignez les appareils électroniques environ une heure et demie avant d'aller vous coucher », conseillent-ils.

Les effets au niveau du cerveau font partie du débat qui secoue la communauté scientifique depuis des années. La nocivité des ondes électromagnétiques, particulièrement leur éventuel lien avec les cancers du cerveau, a été analysée par plusieurs équipes de chercheurs. La dernière étude en date est celle de National Toxicology Program, un programme de recherche américain. Ces études scientifiques révèlent que des rats exposés de façon intense aux ondes de diverses puissances courent un grand risque d'attraper des cancers du cerveau et du cœur. « Si ces expériences pourraient se passer chez l'homme, celui-ci ne pourrait-il pas courir les mêmes risques ? », se sont interrogés les chercheurs.

Au niveau du cou, le problème concerne en particulier les adolescents. Rester courbé vers l'avant est très mauvais en période de pleine croissance et peut provoquer des douleurs cervicales associées à des tensions ou des contractures au niveau de la nuque. Les médecins qui ont remarqué une hausse de ce problème lié à une mauvaise posture l'ont baptisé « text-neck ».

Les accros incessants aux petits textes et messages à travers le mouvement des doigts sur le clavier du téléphone peuvent provoquer des tendinites, notamment au pouce. C'est le même cas avec la manette de jeu, répéter de façon abusive le même geste pendant des heures n'est pas bon pour les doigts. Encore qu'il n'est plus rare d'entendre des gens dire : « Oh ! Le téléphone m'a pris tellement du temps. J'ai même oublié mon rendez-vous ». Oui, avoir le téléphone portable est une bonne chose, mais en être dépendant en est une mauvaise.