Sénégal: La "Kermesse Cathédrale" va promouvoir un "comportement citoyen durable" (religieux)+++Cette dépêche remplace la précédente sur le même sujet

Dakar — La Grande Kermesse de Dakar, qui s'ouvre le 3 mai prochain à l'initiative de l'Archidiocèse de la capitale, sera une tribune de plaidoyer et de sensibilisation en faveur de l'adoption d'un comportement citoyen responsable et durable, a souligné vendredi, l'archevêque de Dakar, Monseigneur Benjamin Ndiaye.

"La Grande Kermesse se veut une tribune de plaidoyer, de sensibilisation et d'action en vue d'un changement de comportement, citoyen et durable", a-t-il souligné lors d'une conférence de presse de lancement des activités liées à cet évènement prévu du 3 au 5 mai.

"La manifestation a atteint, soixante-six ans après son lancement, un tournant décisif, dans un contexte où l'engagement citoyen prend tout son sens, face à la détérioration progressive de notre environnement, notre maison commune, comme aime à le dire le Pape François", a fait savoir l'archevêque de Dakar.

Cette manifestation également dénommée "Kermesse Cathédrale" va notamment porter sur le thème : "Ville propre, santé pour tous".'

'C'est un message que nous lançons à toutes les villes du Sénégal et à tous les citoyens, à lutter activement contre l'insalubrité", a fait valoir l'archevêque.

La lutte ne doit pas seulement s'arrêter à s'indigner ou dénoncer, elle doit également passer par des actes allant dans le sens d'un changement positif, a laissé entendre Mgr Ndiaye, non sans rappeler qu'il s'agissait d'un préalable pour relever le défi d'un environnement plus sain et harmonieux, "gage d'un cadre de vie favorable au bien-être des populations".

"'L'Archidiocèse de Dakar, à travers la Grande Kermesse, s'engage ensemble, avec tous les sénégalais, en faveur de la préservation de (l'environnement), notre bien commun"', a assuré le chef de l'Eglise catholique sénégalais.

Quelque 20 000 visiteurs sont attendus à l'occasion de la 66ème édition de l'évènement qui aura pour marraine, Soham Wardini, maire de la capitale, selon les organisateurs.

Parmi les activités prévues par le comité d'organisation de l'évènement figurent entre autres un concours destiné à primer l'école la plus propre et la plus verte de Dakar, un Tour des établissements scolaires à travers une plateforme d'échanges entre les élèves et acteurs de l'environnement.