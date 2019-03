Maroc: La migration ne sera pas résolue par l'érection de barrières (Pape François)

Rabat — La crise migratoire ne pourra jamais trouver de solution en construisant des barrières ou en diffusant la peur de l'autre, a soutenu, le Pape François, samedi à Rabat (Maroc).

"Il s'agit d'un phénomène qui ne trouvera jamais de solution dans la construction de barrières, dans la diffusion de la peur de l'autre ou dans la négation de l'assistance à tous ceux qui aspirent à un légitime mieux-être pour eux-mêmes et pour leurs familles", a-t-il dit.

Le Pape François, est arrivé peu après 14 h (heure locale) dans la capitale marocaine, pour une visite officielle de deux jours sur invitation du Roi Mohammed VI, la première dans le royaume et la deuxième dans un pays arabo-musulman, a constaté l'envoyé spécial de l'APS.

Le souverain pontife a été accueilli à sa descente d'avion à l'aéroport Rabat-Salé par le Roi Mohammed VI et plusieurs autres dignitaires du royaume.

"Nous savons aussi que la consolidation d'une véritable paix passe par la recherche de la justice sociale, indispensable pour corriger les déséquilibres économiques et les désordres politiques qui ont toujours été des facteurs principaux de tension et de menace pour l'humanité tout entière", a-t-il soutenu.

Egalement, a souligné le Pape François, "la grave crise migratoire à laquelle nous sommes affrontés aujourd'hui, est pour tous un appel pressant à rechercher les moyens concrets d'éradiquer les causes qui obligent tant de personnes à quitter leur pays, leur famille, et à se retrouver souvent marginalisées, rejetées".

De ce point de vue, le chef de l'Eglise a rappelé que, la Conférence intergouvernementale sur le Pacte mondial pour une migration sûre, ordonnée et régulière, tenue au Maroc, en décembre dernier, "a adopté un document qui entend être un point de référence pour toute la communauté internationale".

En même temps, a-t-il ajouté, "il est vrai que beaucoup reste encore à faire, surtout parce qu'il faut passer des engagements pris avec ce document, au moins au niveau moral, à des actions concrètes et, spécialement, à un changement de disposition envers les migrants, qui les considère comme des personnes, non comme des numéros, qui en reconnaisse dans les faits et dans les décisions politiques les droits et la dignité".

"Vous savez combien j'ai à cœur le sort, souvent terrible, de ces personnes, qui, en grande partie, ne laisseraient pas leurs pays s'ils n'y étaient pas contraints", a insisté le Pape François.

Il a dit espérer que "le Maroc, avec une grande disponibilité et une délicate hospitalité a accueilli cette Conférence, voudra continuer à être, dans la communauté internationale, un exemple d'humanité pour les migrants et les réfugiés, afin qu'ils puissent être, ici, comme ailleurs, accueillis avec humanité et protégés, qu'on puisse promouvoir leur situation et qu'ils soient intégrés avec dignité".

"Quand les conditions le permettront, ils pourront décider de retourner chez eux dans des conditions de sécurité, respectueuses de leur dignité et de leurs droits", a-t-il conclu.