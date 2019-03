Ile Maurice: Mauritius Telecom - un plan de retraite «très alléchant» proposé

Environ 500 employés de 50 ans, voire plus, sont concernés par ce plan de départ volontaire à la retraite (VRS) de Mauritius Telecom (MT). Deux propositions sont à l'étude : toucher 1,2 % de plus que le dernier salaire pendant cinq ans ou 1,1 % de plus sur le dernier salaire pendant sept ans. Sans oublier la lump sum de la State Insurance Company of Mauritius Ltd en plus d'autres facilités.

Les employés de la société de téléphonie ont reçu un e-mail mardi, les convoquant à une réunion pour le lendemain après-midi, à l'hôtel Intercontinental, à Balaclava. Lors de cette réunion, le Chief Executive Officer (CEO) de MT, Sherry Singh, les a informés que la compagnie a préparé un VRS Scheme «très alléchant» à leur intention. Ceux qui veulent en profiter devront faire part de leur décision avant le 15 avril. Et partir avant le 30 avril.

Des employés s'interrogent sur cet empressement à mettre en œuvre un VRS Scheme. Ils sont convaincus que si d'habitude un VRS Scheme est proposé quand il y a redundancy, le plan qui leur a été communiqué ne serait qu'une manœuvre de recrutement d'autres personnes en marge des législatives.

Plusieurs sources syndicales soulignent que c'est un exercice unilatéral. Certains réclament la prudence sur les modalités du départ volontaire à la retraite alors que d'autres affirment que c'est une proposition.

Pour rappel, la direction de MT avait mis en place un plan similaire en 2015, quand le départ volontaire de plusieurs employés, tentés par les termes alléchants d'un VRS Scheme, avait permis à la compagnie de procéder à des recrutements. Des départs qui ont eu pour conséquence une redistribution des cartes et des responsabilités au sein de MT.