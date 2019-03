Gabon: Hommage à Edith Lucie Bongo Ondimba - Le frère Yvon Nganongo immortalise l'ex-première dame du Gabon à travers une chanson

Le mois de mars finissant, mois de la femme, a été marqué par la sortie de la chanson « L'inoubliable Edith Lucie Bongo Ondimba, qui célèbre cette grande dame qui a été la fierté de la femme africaine et mondiale.

« Si j'ai écrit cette chanson, c'est parce qu'Edith Lucie Bongo Ondimba était pour nous Congolais, une sœur, une maman, une compatriote. Dieu lui a fait grâce d'être née le 10 mars 1964 et lui a retiré le souffle de vie le 14 mars 2009. En ce mois de mars, mois de la femme, nous commémorons le dixième anniversaire de sa mort. Elle était la première fille du chef de l'État congolais et également la première dame de la République du Gabon ; ça été une fierté pour le Congo, pour le Gabon et pour l'Afrique », a déclaré l'auteur compositeur.

Le frère Yvon Nganongo a ajouté : « C'est pourquoi, je me suis dit, en tant que compatriote, à l'occasion de la célébration de ses 10 ans dans l'au-delà, je dois lui rendre hommage. C'est ma contribution à la famille présidentielle, à la famille N'Guesso, à la famille Dirat, en particulier à la maman Marie Claire, la source de bénédiction, à ses enfants Yacine et Denis Junior Omar Bongo, et à tous les Congolais et toutes les femmes africaines et du monde. »

Pour lui, l'ancienne première dame du Gabon était une marque, un modèle, une véritable Congolaise attachée à son pays, très simpliste. Modeste, elle avait préféré suivre et finir son cycle doctoral à Brazzaville, jusqu'à obtenir son diplôme.

« Edith Lucie Bongo Ondimba était une bienfaitrice. Je pense que si jamais elle était encore vivante, pendant les événements du 4 mars qui ont dévasté le quartier Mpila, dans les sixième et cinquième arrondissements de Brazzaville, elle serait venue au chevet des victimes et des familles éplorées. C'était une dame bien, pleine d'amour et de générosité...», a indiqué l'artiste.

La chanson dédiée à cette grande dame est gratuite sur toutes les plates-formes de téléchargement, notamment sur YouTube. Il suffit de cliquer : L'inoubliable Edith Lucie Bongo Ondimba.