Cote d'Ivoire: Pdci-Renaissance - Zié Daouda engage les jeunes et les femmes à installer des coordinations à Yopougon

Il s'oppose à la rupture entre le Chef de l'Etat, Alassane Ouattara et le président du Pdci-Rda, Henri Konan Bédié. Zié Daouda Coulibaly, devant des jeunes et des femmes réunis, hier, à l'espace Dandy de Yopougon, a assuré avoir rejoint le Pdci-Renaisance pour prôner la continuité avec le Rhdp.

Pour mener donc ce combat de réconciliation entre le Président Ouattara et le sphinx de Daoukro, il a procédé au lancement des coordinations communales du Pdci- Renaissance dont il est désormais membre à part entière. Il a ensuite invité les militants et militantes, les secrétaires de section de la plus ancienne formation politique du pays qui partagent sa vision, à mailler la commune de Yopougon pour implanter le mouvement.

« Je vous demande d'aller partout pour installer les 156 coordinations de Yopougon. La commune est vaste. Vous devez faire un travail de sensibilisation auprès des populations, leur expliquer les objectifs du Pdci-Renaissance », a-t-il exhorté. Avant de donner rendez-vous au président du Pdci-Renaissance, le vice-Président Daniel Kablan Duncan, dans deux mois, pour mesurer le travail qu'il aura fait sur le terrain.

A ceux qui l'accusent d'avoir trahi, Zié Daouda Coulibaly répond que pendant tout son parcours politique, il s'est ingénié à prôner la paix, la cohésion et l'union à travers son Ong "Atouu". « Nous sommes à 18 mois des élections. On ne peut pas voir les palabres venir et ne rien faire. Nous nous sommes engagés dans le travail de réconciliation au sein du Pdci-Rda. Nous allons réconcilier le Président Ouattara et le président du Pdci-Rda afin qu'ils partent ensemble aux élections de 2020 », a-t-il promis. Puis de lancer à la foule : « Voulez-vous que les présidents Alassane Ouattara et Konan Bédié se réconcilient ? ». « Ouiiiiii », ont répondu en chœur les jeunes et les femmes rassemblés.

Revigoré par cette conviction partagée de la foule de militants de voir leurs deux grands leaders se remettre ensemble pour continuer l'œuvre de reconstruction de la Côte d'Ivoire post-crise, Zié Daouda Coulibaly s'est tourné vers le directeur général de Fraternité Matin, Venance Konan, qui représentait le secrétaire général du Pdci-Renaissance, Patrick Achi, à cette rencontre, pour lui demander d'aller rassurer son émissaire au sujet du fait que les jeunes et femmes, militants et secrétaires de section de Pdci sont acquis à la cause de son mouvement. « Allez-y dire au vice-Président, Daniel Kablan Duncan et au ministre Patrick Achi que Yopougon est engagé dans le Pdci-Renaissance ».

Venance Konan a promis de rapporter à son mandant ce qu'il a vu et ressenti à travers cette volonté manifeste de l'assemblée d'adhérer au mouvement. Il a profité de cette occasion pour expliquer que le Pdci-Rda, depuis sa naissance, a toujours prôné le dialogue, la paix, la tolérance ; des valeurs chères à son fondateur, Félix Houphouët-Boigny. Venance Konan a fait savoir que le combat des responsables du Pdci-Rda est donc de rester sur cette voie salutaire qui a permis à la Côte d'Ivoire d'avoir une économie performante et de se repositionner sur l'échiquier international.