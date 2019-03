Congo-Brazzaville: Football, le week-end des Diables rouges et des Congolais de la diaspora en Europe (Allemagne, Angleterre et Azerbaïdjan)

Allemagne, 27e journée, 2e division

Sylver Ganvoula est resté sur le banc lors du match nul concédé par Bochum face à Hambourg (0-0). Avec seulement 8 points pris sur 27 en 2019, le club rhénan stagne au classement (9e à 12 points du podium). Pour l'international congolais, ce début d'année civile n'est pas plus faste : seulement 70 minutes de jeu, il ne joue presque plus (2 entrées en cours de match, 3 matchs sur le banc et 3 en tribune) et son dernier but date du 31 août.

Allemagne, 27e journée, 4e division, groupe Ouest

Lippstadt abandonne 2 points face à Straelen (0-0). Titulaire, Exaucé Andzouana a joué 76 minutes.

Angleterre, 40e journée, 3e division

En l'absence d'Howard (talon d'Achille), Christoffer Mafoumbi retrouvait sa place dans les buts de Blackpool face à Plymouth.

Cueilli à froid par le but de Ladapo à la 4e, mais est vigileant loin de son but à la 37e, il s'incline à nouveau sur une tête d'Edwards à la 73e. Les visiteurs mènent alors 2-0. Bola et Tilt remettent les compteurs à zéro.

Les Seagulls ne prennent qu'un point, mais vu le scénario, ils peuvent s'en satisfaire.

Troisième match consécutif hors du groupe pour Offrande Zanzala lors de la défaite d'Accrington face à Fleetwood (0-1).

Blackpool est 8e à six points des places qualificatives pour les play-offs. Pour Accrington, c'est vers la zone de relégation qu'il faut regarder : seuls 2 points les séparent de la zone rouge.

Angleterre, 40e jornée, 4e division

Christopher Missilou était titulaire lors de la victoire d'Oldham Athletic face à Grimsby Town (2-0). Quinzième, le club de l'ancien Auxerrois compte 15 points d'avance sur la zone de relégation.

Azerbaïdjan, 22e journée, 1re division

Sabail s'impose sur le terrain de Zira (2-1). Titulaire, Kévin Koubemba a été remplacé, à 1-1, à la 80e.