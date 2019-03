Seychelles: Caritas Seychelles recherche des dons pour aider davantage d'étudiants à se préparer aux examens internationaux

Caritas Seychelles recherche des ressources afin d'aider les étudiants des écoles publiques à mieux se préparer aux examens internationaux.

L'argent des frais de scolarité supplémentaires est essentiel pour que davantage de Seychellois puissent bénéficier de bourses d'études supérieures au niveau universitaire, selon l'organisation.

Cet organisme à but non lucratif, affilié à l'Église catholique romaine, a lancé une initiative visant à aider les étudiants à se préparer à l'IGCSE dans des domaines liés aux sciences.

Caritas Seychelles, qui propose ces cours gratuitement, espère aider davantage d'étudiants dans toutes les matières, en recevant des aides sous forme de livres et de fonds.

Philippe Wong,,ancien chef de département des sciences à la retraite, a commencé à donner des cours de sciences sur une base volontaire, car Caritas estimait que le secteur de l'éducation avait besoin de soutien.

Photo : Lors du lancement de cours supplémentaires l'année dernière, M. Wong, membre du conseil d'administration de Caritas, a travaillé avec un groupe de l'école Bélonie, mais cette année, les élèves de trois autres écoles en bénéficient également. (Joe Laurence, Seychelles News Agency) Photo License: CC-BY

«J'ai d'abord travaillé avec un groupe d'élèves de l'école secondaire de Bélonie à la fin de l'année dernière. Je leur ai enseigné la physique et la chimie », a déclaré M. Wong, qui a enseigné pendant 40 ans.

Depuis ses débuts modestes en Allemagne en 1897, Lorenz Werthmann a fondé le premier Caritas. L'organisation, nommée d'après un mot latin signifiant amour et compassion, est devenue l'une des plus grandes agences d'aide et de développement au monde.

Au 20ème siècle, Giovanni Battista Montini, futur pape Paul VI, a mis en place les bases d'un réseau international. En 1954, Caritas Internationalis a été officiellement reconnue. Caritas Seychelles a été fondée en 1975 par le regretté évêque seychellois Felix Paul.

L'année dernière, lorsque les classes supplémentaires ont été lancées, M. Wong - qui est également membre du conseil d'administration de Caritas - a travaillé avec un groupe de l'école de Bélonie, mais cette année, les élèves de trois autres écoles en bénéficient également.

«Cette année, je travaille avec d'autres étudiants des écoles secondaires de English River, Beau Vallon et Mont Fleuri. La plupart suivent des cours de chimie, mais certains profitent également de la physique», a expliqué M. Wong, qui a ajouté: «Les cours ont lieu à l'école secondaire de Mont Fleuri et nous remercions le directeur de l'école qui nous a donné un laboratoire pour la leçon et a permis à d'autres écoles de s'inscrire. "

M. Wong a déclaré que le coût mensuel de huit leçons pour environ 20 étudiants s'élevait à 1 470 dollars par mois, soit environ 9 dollars par personne et par classe. L'organisation espère réunir suffisamment de fonds pour couvrir ces classes et d'autres.

Marc Arrisol - directeur de l'école secondaire du Mont Fleuri - a salué cette initiative et félicité Caritas. «En plus de cela, nous avons un très bon professeur, Sir Philippe, qui est non seulement dévoué, mais mérite également le respect de ses étudiants», a expliqué M. Arrisol, ajoutant que les cours duraient parfois plus de deux heures, les étudiants hésitant à arrêter la leçon.

Photo : M. Wong travaille également avec les écoles secondaires de English River, Beau Vallon et Mont Fleuri et la plupart suivent des cours de chimie. (Joe Laurence, Seychelles News Agency) Photo License: CC-BY

Caritas espère obtenir des dons de livres et de fonds afin d'aider au moins toutes les écoles publiques des Seychelles - 115 îles de l'océan Indien occidental. «Ce genre de geste est indispensable, car notre stratégie nationale consiste à augmenter le nombre d'examens internationaux réussis par les étudiants des écoles publiques », a déclaré M. Arrisol.

«Ces livres seront utilisés en classe. En ce qui concerne l'argent nous pourrions donner aux enseignants - ceux en service et même à la retraite - une petite motivation pour nous rejoindre. Je suis à la retraite et joue mon rôle en tant que membre de Caritas, mais pour que nous puissions travailler dans d'autres écoles, proposer plus de matières et sur une base régionale, nous avons besoin d'aide », a conclu M. Wong.

Les cours supplémentaires ont actuellement lieu les jeudis et samedis. Pendant les vacances de Pâques, ils auront lieu tous les jours de la semaine.