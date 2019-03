Cote d'Ivoire: Renforcement de capacité des correspondants régionaux de la RTI et de l'AIP

Dans l'optique de créer une grande synergie entre les équipes de télé et radio du Groupe RTI, la Direction générale de la Radiodiffusion télévision ivoirienne (RTI) a initié une session de formation et de mutualisation des activités de ses correspondants régionaux et de ceux de l'Agence ivoirienne de presse (AIP).

Cette formation débutée le 27 mars a pris fin le vendredi 29 mars par la remise d'attestions aux différents participants.

Renforcer les compétences et les capacités des correspondants, les rendre plus polyvalents et capables de produire des sujets pour les journaux radiodiffusés et télévisés, tels étaient les objectifs de cette formation. Trois jours durant, 21 correspondants ont appris diverses techniques et méthodes pour mener... Lire sur