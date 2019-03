Cote d'Ivoire: Programme élargi de vaccination - Le ministre Aka Aouélé inaugure le dépôt de Bouaké

Le programme élargi de vaccination (Pev) vient d'être doté d'un dépôt au sein du district sanitaire de Bouaké.

Eugène Aka Aouélé, ministre de la Santé et de l'hygiène publique, a procédé, le 28 mars, à son inauguration. Cette cérémonie a été précédée d'une remise de matériels informatiques et de huit véhicules tout terrain aux coordonnateurs du programme élargi de vaccination (Cpev) des régions et du district sanitaire pour une meilleure couverture de ces zones.

Situant les enjeux de l'inauguration de ce dépôt du Pev, le ministre de la Santé et de l'hygiène publique a indiqué que cet entrepôt s'inscrit dans la perspective de la mise en œuvre du Programme social du gouvernement décidé par le Président de la République, Alassane Ouattara. « Il s'agit dans la vision du Chef de l'Etat, de développer une croissance économique qui génère du bien-être social avec un service public accessible, efficace et de qualité qui se sentira dans le capital humain qui doit son salut à la santé », a-t-il rappelé. En ce qui concerne son département, il a défini trois principaux axes d'intervention. « Ce sont, le Programme élargi de vaccination (Pev), le renforcement de la gratuité ciblée et la Couverture maladie universelle (Cmu) », a-t-il énuméré.

Revenant sur l'importance de la vaccination, Aka Aouélé a affirmé qu'elle est reconnue comme l'une des stratégies les plus efficaces pour améliorer le niveau de vie des populations notamment celui des couches les plus vulnérables. L'atteinte de cet objectif requiert des dispositions particulières à savoir, un approvisionnement soutenu et interrompu en vaccins de bonne qualité, une chaîne de froid de qualité qui comprend l'ensemble du matériel, de l'équipement et des méthodes utilisées pour conserver les vaccins dans la base de température allant de 2° à 8°C. D'où, la nécessité de la construction de ce dépôt par l'Etat de Côte d'Ivoire avec l'aide technique et financier d'un certain nombre de partenaires au développement que sont l'Unicef et Gavi (Alliance mondiale de la vaccination), à qui l'émissaire du gouvernement n'a pas manqué de rendre un hommage pour leur accompagnement.

Au nom des partenaires, Mme Sophie Léonard de l'Unicef a révélé qu'ils ont décidé de s'engager aux côtés de l'Etat de Côte d'Ivoire parce que ces dépôts régionaux vont permettre d'approvisionner plus efficacement les districts sanitaires et les centres de santé en vaccins de qualité. « L'inauguration du dépôt de Bouaké constitue le tout premier d'une série de sept dépôts qui seront construits à l'intérieur du pays », a-t-elle révélé.

Ce dépôt, selon le Dr Daniel Ekra, directeur coordonnateur du Pev comprend quatre chambres froides positives, deux bureaux, une salle de réunion, une cour, deux groupes électrogènes. Après avoir remis le matériel informatique et les huit véhicules, non sans demander aux personnels d'en prendre bien soin, le ministre de la Santé et de l'hygiène publique a procédé à l'inauguration suivie de la visite guidée des locaux. Notons que des villes comme Abengourou, Daloa, Divo, Korhogo, Man et Soubré auront bientôt leurs dépôts régionaux du Pev.