Cote d'Ivoire: Emploi des jeunes - Anne Ouloto présente les opportunités de son département à Mamadou Touré

La ministre de l'Assainissement et de la Salubrité a échangé, le 29 mars 2019, à son cabinet au Plateau avec une délégation du ministère de la Promotion de la jeunesse et de l'Emploi des jeunes.

La nouvelle politique de gestion des déchets offre d'énormes opportunités d'autonomisation aux jeunes. Notamment dans les emplois verts, le recyclage et la valorisation des déchets, les travaux à haute intensité de main-d'œuvre (Thimo), etc. Pour Anne Désirée Ouloto, « les emplois dans le secteur déchet sont une mine que les jeunes ivoiriens devraient explorer car il y a à boire et à manger ». La ministre de l'Assainissement et de la Salubrité (Minass) en a fait la démonstration, hier, lors de la rencontre qu'elle a eu, à son cabinet au Plateau, avec une délégation du ministère de la Promotion de la jeunesse et de l'Emploi des jeunes (Mpjej) conduite par Mamadou Touré.

Anne Ouloto a évoqué, à l'occasion, les actions conjointes que pourraient mener son département et celui de Mamadou Touré, en charge de l'insertion des jeunes, en matière de lutte contre l'insalubrité et d'assainissement du cadre de vie. « Je souhaite que les projets que vous développez et financez pour les jeunes, vous orientiez d'autres vers notre secteur d'activité », a préconisé l'hôte de la rencontre.

Mamadou Touré a indiqué que, dans le cadre du Plan social de gouvernement (Ps-Gouv) 2019, prévoit l'insertion professionnelle et l'autonomisation de plus 500 000 jeunes, à travers l'offre d'emplois et le financement de projets. Il a marqué son intérêt pour les emplois ayant trait à l'assainissement de l'environnement et a promis en faire une priorité de son département.

Le Minass et le Mpjej ont convenu, au terme de la séance de travail, de rapprocher leurs équipes d'experts afin de tracer les sillons et de planter les jalons d'une collaboration.