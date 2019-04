Angola: Luísa Damião veut que les femmes parient sur la méritocratie

Luanda — La vice-présidente du MPLA, Luísa Damião, a conseillé samedi à Luanda aux jeunes femmes angolaises (15-35 ans) de parier sur la méritocratie pour mieux représenter la société.

Luísa Damião a expliqué que ce défi ne pouvait être relevé que par leur préparation dans les domaines de la science, de la technologie et de l'entrepreneuriat, ce qui contribuerait également à la réalisation d'autres objectifs liés au processus de mise en œuvre des élections locales.

La vice-présidente intervenait à la cérémonie de clôture d'un gala en l'honneur de jeunes femmes, promu par le secrétariat provincial de la JPMLA (branche juvénile du MPLA) de Luanda. Les femmes, a-t-elle dit, sont des candidates potentielles aux élections locales, avec comme point de départ la préparation adéquate au processus, en se transformant en activistes dans la moralisation de la société dans la campagne visant à récupérer les valeurs ethniques, culturelles et morales pour créer une société de plus en plus inclusive, développée et prospère pour tous. Elle a regretté que le mois ait été marqué par de nombreux cas de violence et a appelé à la poursuite et au renforcement de la campagne contre la violence, avec la diffusion de la loi contre la violence domestique, en cultivant en elles l'esprit de dénonciation.

"Nous devons dénoncer les cas de violence qui se produisent dans notre communauté parce que le silence, dans de nombreux cas, agit en tant que complice de la violence même, nous devons donc avoir une culture de dénonciation", a-t-elle insisté.

Le gala avait pour objectif de reconnaître la contribution et le dévouement des jeunes femmes au développement de l'Angola, en hommage aux dames âgées de 15 à 35 ans.