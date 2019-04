Soudan: Le ministre du pétrole confirme la fourniture de produits pétroliers pour l'agriculture

Khartoum — Le ministre du Pétrole et du Gaz, Ing. Ishaq Adam Bashir Gamaa a affirmé l'intérêt du ministère de fournir des services communautaires aux régions productrices de pétrole, en plus de la fourniture de produits pétroliers pour l'agriculture et de services afin de soutenir la stabilité des citoyens.

C'était lors de sa rencontre avec le Wali de l'État de l'Ouest-Kordofan, Dukhri Al-Zaman Omar.

La réunion a discuté la possibilité que le ministère continue à soutenir l'État, en tant qu'État producteur de pétrole, en fournissant les services nécessaires à partir de l'eau, en creusant des barrages et en stabilisant l'approvisionnement du pétrole.

Pour sa part, le Wali a salué la coopération et la coordination avec le ministère du Pétrole et du Gaz et les sociétés pétrolières opérant dans l'État, appelant à davantage de coordination dans le domaine des services communautaires dans l'État, indiquant la nécessité de l'État d'accroître les ressources en eau sur les routes nomades.

Il a également, mis le point sur le développement de l'agriculture lors de la prochaine saison en ciblant deux fois la superficie agricole de l'année précédente.