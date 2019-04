Soudan: Kibir félicite le parti de la justice d'avoir convoqué sa conférence générale

Khartoum — Le vice-président de la république vice président de la Shoura du Parti du Congrès National (PCN) a félicité le Parti de la justice pour la tenue de sa troisième conférence générale au Palais de l'Amitié a Khartoum samedi en présence de l'ambassadeur tchadien, du vice-président de l'ambassadeur de l'Inde, des ministres, des ministres d'État, des dirigeants des forces politiques et de la société civile et les membres du parti sous le slogan (Liberté , paix, justice et l'unité est le chois du people).

S'exprimant lors de la séance d'ouverture de la conférence M. Kibir a déclaré que la tenue de conférences de partis dans leur séquence naturelle et exceptionnelle est un comportement nécessaire ajoutant que cela reflétait la conviction au principe de consultation et de la démocratie au sein des institutions.

Le vice-président de la République a indiqué que la situation en matière de sécurité dans le pays évoluait de manière substantielle et que la paix régnait dans de nombreuses régions du pays. Kibir a invité à exercer ce travail et à s'engager au dialogue, expliquant que le dialogue est unique et précieux, indiquant que toute opposition ne recours pas au dialogue n'est pas qualifiée, et quiconque refuse le dialogue est dépourvu de pensée et de logique.