Soudan: Yassin prend ses fonctions et dévoile sur des nouvelles directives pour développer la performance

Khartoum — Le ministre des Finances et de la Planification économique, Majdi Hassan Yassin a dévoilé sur un ensemble de grandes lignes pour l'amélioration de la performance fiscale et économique, y compris l'adoption de la technologie, renforçant l'engagement du ministère des Finances en faveur d'une bonne gestion des ressources abondantes du pays pour renforcer l'économie et l'intérêt du citoyen.

Après avoir pris ses fonctions jeudi, le ministre s'est engagé à élargir les liens de partenariat avec le secteur privé et à développer les petites et moyennes industries afin de créer des emplois pour les jeunes, soulignant l'importance d'utiliser la technologie pour améliorer les performances, ajoutant que le ministère diriger la révolution de la technologie et de l'information pour suivre le rythme du monde et parvenir au développement souhaité.

Yassin a affirmé que le ministère examinerait et évaluerait la performance des organismes et des entreprises publiques.

Pour sa part, le sous-secrétaire du ministère des Finances et de la Planification économique, Abdul-Moneim Mohammad Al-Tayib a confirmé l'importance de la technologie dans le développement de l'accélération de la performance du ministère, indiquant son souci de créer un environnement propice du travail afin de réaliser la stabilité et la satisfaction professionnelle aux employés du ministère, en s'engageant à leur donner les moyens technologiques nécessaires à l'amélioration des performances.