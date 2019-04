Sénégal: Lancement du 4ème Programme indicatif de coopération avec le Luxembourg

D'un montant de 42,6 milliards de FCfa, le quatrième Programme indicatif de coopération Sénégal-Luxembourg (Pic IV) a été lancé ce vendredi. La santé, la protection sociale, la formation professionnelle et l'employabilité des jeunes sont les principaux secteurs concernés.

Vendredi dernier, s'est tenu le premier comité de pilotage du Programme indicatif de coopération Sénégal - Luxembourg. Il marque ainsi le lancement du nouveau programme de Coopération entre les deux pays qui durera jusqu'en 2022.

Selon un document reçu au Journal de l'économie sénégalaise (Lejecos), la première session du comité de pilotage du Pic IV a été co-présidée par Bassirou Samba Niasse, secrétaire général du ministère de l'Économie, des Finances et du Plan et Rui Fernandes, chef de la Coopération luxembourgeoise à Dakar.

Le document renseigne que le Comité a réuni les deux ministères sectoriels en charge de

l'exécution du programme (ministère de la Santé et de l'Action sociale et ministère de la Formation professionnelle, de l'Apprentissage et de l'Artisanat), mais aussi celui le ministère de la Gouvernance territoriale, du Développement et de l'Aménagement du territoire, l'Agence d'exécution LuxDev et deux agences des Nations Unies (Bureau international du Travail - BIT et Fonds des Nations Unies pour la Population - Fnuap).

«Après une présence de plus de 30 ans au Sénégal, la Coopération Sénégal - Luxembourg s'étend à de nouvelles zones de concentration opérationnelle et couvre désormais 51% du territoire sénégalais avec des actions dans les zones Nord et Centre du pays », lit-on dans le communiqué.

Le quatrième Pic se concentrera dans les secteurs de la santé et la protection sociale d'une part ; et de la formation professionnelle et de l'employabilité des jeunes d'autre part.

Il accordera une attention particulière au genre, à l'environnement, à la territorialisation des politiques publiques et aux réformes liées à la modernisation de l´administration publique de l´État et au cadre harmonisé des finances publiques de l´Uemoa. Enfin, un appui spécifique sera apporté à la société civile active dans les deux secteurs de concentration.

Parmi les actions prioritaires du programme figure en bonne place la mise en place d'un pôle de formation professionnelle de référence dans la zone péri-urbaine de Dakar, axé sur les Ntic.

L'enveloppe budgétaire allouée à ce nouveau programme s'élève à 42,6 milliards de FCfa (65 millions d'euros), répartis à parts égales entre les secteurs de la santé et protection sociale et la formation professionnelle et l'employabilité des jeunes.