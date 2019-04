Congo-Kinshasa: Evènement au stade Kibasa Maliba - Lupopo bat Mazembe plus de 10 ans après !

En tout cas, c'est depuis 2005, a-t-on feuilleté le palmarès, que le FC Saint Eloi Lupopo n'a plus battu le Tout-Puissant Mazembe Englebert. Plus d'une décennie après, les Cheminots ont réussi à surmonter l'insurmontable, ils ont secoué les pilonnes du stade Fréderic Kibasa Maliba, pour battre les Corbeaux 1-0, le samedi 30 mars 2019.

Et pourtant, les poulains du Chairman Katumbi sont en super forme, quart-finaliste de la Ligue de champions en cours. Le match comptait pour la 20ème journée du 24ème championnat de la Ligue nationale de football (Linafoot).

C'est un match que les Lumpas ont joué avec une sorte de pression et fatigue psychologie. D'autant plus qu'ils ont passé toute la journée de vendredi dans l'avion en provenance de Bunia, qu'ils ont quitté à 6h, pour atteindre Lubumbashi à 17h, en passant par Goma et Kinshasa. Ils ont foulé le sol lushois avec un aveu de force, déclarant tous: "nous allons bel et bien jouer, nulle part, tous les livres fouillés, il est écrit : Mazembe gagnera toujours Lupopo".

Le coach Armand Kayembe n'a fait qu'aligner son équipe, composée de : Yves Mukawa dans les perches, Agozo Mangili, Katuka Mubengayi, Lebeau Binemo, Trésor Tshibwabwa, Joël Lodi, Beverly Makangila, Touré Masamba Kiese, Rodreck Mutuma, Gondry Sudi Bibonge et Toto Banda, et, la prophétie s'accomplit. Le Tout-Puissant est tombé grâce à l'unique réalisation de Rodreck Mutuma à la 72ème minute.

Une victoire qui permet à Lupopo d'intégrer le top 5 au classement avec 32 points, 23 marches joués. Alors que la défaite des Corbeaux, d'autre part, relance la course au titre entre V.Club premier avec 62 points en 23 matches joués contre Mazembe deuxième avec 61 unités en 22 matches joués.

Le classico entre les deux, un certain 20 avril prochain, au stade des Martyrs de la Pentecôte, à Kinshasa, aux allures d'une finale, marquera l'apothéose de cette édition du championnat national.

Coupe du Congo : la phase de groupes dans trois semaines

D'une compétition à une autre, la Fédération congolaise de football association (Fecofa), vient de planter le vrai décor de la 55ème édition de la Coupe du Congo de football. Après les préliminaires qui se sont déroulées dans les différentes Ligues provinciales à travers le pays, la phase de groupe démarre dans pratiquement trois semaines, soit à partir du 21 avril prochain, et ira jusqu'au 5 mai. Cette phase de groupe se jouera dans trois villes, à savoir : la ville de Kinshasa pour le site zone Ouest, la ville de Goma pour la zone Est et la ville Lubumbashi pour la zone Centre-sud, indique un communiqué de presse de la Fecofa parvenu à La Prospérité.

Les clubs éligibles à cette phase de groupe, ajoute le communiqué, sont les représentants de 11 Ligues provinciales ; les vainqueurs de cinq dernières édition de la Coupe du Congo qui sont : MK, CS Don Bosco, FC Renaissance du Congo, AS Maniema Union et AS Nyuki ; enfin, les clubs de la Division II. Au total, plus de 40 équipes sont concernées dans cette phase de groupes de la 55ème édition de la Coupe du Congo. Compte tenu de ce nombre élevé des équipes, le tirage au sort se fera le lundi 1er avril, au siège de la FECOFA, à Kinshasa.