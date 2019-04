Congo-Kinshasa: Grand marché de l'agriculteur et de l'artisan congolais - Plus de 50 micro-entreprises exposent à la cérémonie inaugurale

En marge de la clôture du mois dédié à la femme, il s'est tenu le vendredi 29 mars dernier, à 9h30', la cérémonie d'inauguration officielle du Grand marché de l'agriculteur et de l'artisan congolais à la place de la Gare Centrale de Kinshasa.

Organisée par le Centre Wallonie Bruxelles, cette activité vise à assurer la promotion des entrepreneurs congolais, encourager des initiatives locales et pousser les congolais à consommer les produits locaux. Ce grand marché vise, également, à mettre ensemble les entrepreneurs et les institutions qui interviennent sur toute la chaîne des valeurs.

En présence de la Ministre du genre, famille et enfant, Chantal Safu, plusieurs agriculteurs et artisans ont exposé leurs produits "made in Congo". C'est le cas de Marie Kabungama, une phytothérapeute, spécialiste en médecine naturel. « Je transforme le "Kimbiolongo " en un produit fini. Ça sera alors un nettoyant, un purifiant, anti-gastrite, un soulageur et un stimulant. Nous sommes très heureux d'avoir exposé nos produits. Car, cela s'inscrit dans le cadre de la clôture du mois de la femme.

Nous demandons à la 1ère dame, à la Ministre du genre, famille et enfant ainsi qu'au gouvernement, de nous encourager et nous accompagner, en mettant à notre disposition des outils qui nous permettront de bien exercer notre métier», soutient-elle. «Nous sommes ici pour exposer nos produits de beauté, faire le marketing et faire connaître nos produits. Nous vendons des rouges à lèvres, des fonds de teint et d'autres produits de beauté. Nous faisons aussi des coiffures et des make-up. Il y a des gens qui achètent et d'autres laissent leurs numéros de téléphone ; car l'objectif n'est pas seulement de vendre mais aussi faire connaître nos produits et attirer la clientèle afin que ces clients nous suivent au niveau de notre maison de beauté», a ajouté, quant à elle, Anicia Diamond, agent à la maison de beauté IBZ.

Valoriser les produits locaux

Force est de marteler que ce grand marché vise plusieurs objectifs notamment, celui de valoriser la transformation des produits locaux, agroalimentaire et artisanal, inviter la population à consommer les produits locaux, susciter l'esprit d'entrepreneuriat dans le secteur des produits issus de la terre et dans l'artisanat, concrétiser les opportunités d'affaires entre les différents acteurs présents à cette activité. Selon Madame Kathryn Brahy, Déléguée de la Wallonie Bruxelles en RD. Congo, ce grand marché sera organisé tous les derniers vendredis de chaque mois afin d'assurer la continuité de la valorisation des produits locaux.

Il s'agit d'un marché qui vise principalement les entrepreneurs congolais dont l'activité principale est basée sur les produits locaux et l'artisanat. Ensuite, les autorités administratives, patronales, les institutions financières et, enfin, la population Kinoise, qui est le premier consommateur de ces produits. A l'issue de cette activité, les produits locaux et leurs points de vente ont été connus, de nouveaux marchés sont créés, la population a été sensibilisée sur l'existence des produits locaux mis sur le marché, les produits locaux transformés ont été valorisés, il y a eu partage de nouvelles expériences entre différents participants ; et enfin, les œuvres artisanales ont été valorisées.