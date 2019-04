Congo-Kinshasa: Sénat - Les élus des élus en plénière en ce début de semaine !

Tous les signaux prouvent à suffisance que l'installation des sénateurs n'est plus qu'une question d'heures. Après des tensions qui ont émaillé l'arène politique, au lendemain de la proclamation des résultats des élections sénatoriales, le Président de la République avait, pour rappel, au cours d'une réunion "inter - institutionnelle, décidé de suspendre l'installation des sénateurs" élus dans 24 des 26 provinces de la RDC, et de renvoyer sine die l'élection des gouverneurs.

Par la suite, il était revenu sur sa décision, en autorisant finalement ladite installation. D'où, plus rien ne pourra empêcher les nouveaux Sénateurs à prendre part à la séance plénière inaugurale que va diriger le Secrétaire général de l'administration de cette institution, laquelle séance sera consacrée à l'installation du Bureau provisoire.

Certainement, cette semaine va être riche sur le plan politique. Alors que les législatives nationales et provinciales se sont déroulées à Beni, Butembo et Yumbi, dans la capitale RD Congolaise, la Chambre haute du parlement va, finalement, être installée. Et c'est le Secrétaire général qui, dans ses prérogatives, va devoir installer un bureau provisoire, constitué de deux benjamins et du Sénateur le plus âgé. Ce bureau provisoire aura la lourde charge de mettre sur pied une commission chargée de validation des mandats des sénateurs, la création d'une commission spéciale pour l'élaboration du Règlement intérieur, suivi de l'élection du bureau définitif du Sénat, comme prévue par la Constitution.

Avant cela, le Secrétaire général avait d'ores et déjà annoncé le processus d'identification de tous les Sénateurs depuis samedi 30 mars à Kinshasa, soit 24 heures après la levée par le Président de la République, de la suspension de l'installation du Sénat. Cette identification qui, en principe, devrait prendre fin hier, dimanche 31 mars, coïncide avec le quinzième jour suivant la publication des résultats, date marquant l'ouverture de la session extraordinaire inaugurale du Sénat, conformément à l'article 114 de la constitution.

Quid de la responsabilité du Sénat ?

Le Bureau du Sénat est chargé notamment de veiller au bon fonctionnement de cette grande institution ; assurer la gestion quotidienne du Sénat et de son patrimoine ; Élaborer le programme de travail; Établir le projet d'ordre du jour des sessions du Sénat ; Proposer le mode de décision ou de votation ; préparer et assurer l'exécution du budget du Sénat. Il est, en outre, chargé de rechercher toute information et toute documentation susceptible de faciliter le bon déroulement des travaux du Sénat ; Faire rapport à l'assemblée plénière de toutes les activités menées pendant les intersessions. Sans oublier organiser et assurer le suivi des échanges interparlementaires ; Déterminer et coordonner l'organisation et le fonctionnement des services du Sénat ; rechercher les voies et moyens pouvant garantir les bonnes conditions de travail aux Sénateurs.

Ainsi, il convient de noter que le Bureau du Sénat se réunit de plein droit une fois par semaine, ou chaque fois que cela est nécessaire, sous la direction de son Président. Il ne se réunit et ne décide qu'à la majorité absolue de ses membres. Il statue par voie de décision. Lorsque le Président du Sénat ou un autre membre du Bureau effectue une mission à l'intérieur ou à l'extérieur du pays pour le compte du Sénat, il en fait rapport à l'Assemblée plénière. Ce rapport donne lieu, à un débat.