Congo-Kinshasa: Les agents de station de transfert des immondices réclament 21 mois de salaire

Les agents de station de transfert des immondices de la ville de Kinshasa se sont mobilisés comme un seul homme, le vendredi 29 mars 2019, devant la Direction Générale des Impôts, pour réclamer 21 mois de salaire impayé. Ils pointent du doigt l'hôtel de ville de Kinshasa, spécialement le Ministre provincial en charge des finances. Ainsi, attendent-ils un feedback favorable de la part des autorités. «21 mois, c'est trop ! », lancent-ils.

D'ores et déjà, ces agent de "fulu" sont plus que déterminés de voir leurs revendications produire des résultats favorables. C'est depuis le 3 décembre 2015, qu'ils ont été engagés par André Kimbuta Yango, gouverneur sortant de la ville, dans la station de transfert des immondices pour contribuer à l'assainissement même de Kinshasa, réputé par la présence des déchets çà et là.

De 2015 à 2017, ces employés renseignent qu'ils n'ont reçu que 4 mois de salaire, tout en accusant par ailleurs 21 mois d'arriérés. De ce fait, ces agents dénoncent "le détournement de leur revenu" par le ministre provincial en charge des finances. « Le gouverneur de la ville qui nous avait engagé, il n'est plus là. Chaque mois, notre argent est décaissé mais nous ne sommes pas payés. Nous sommes sûrs que M. Matondo, Ministre provincial des finances, est à la manœuvre. Nous lui demandons maintenant de nous donner notre salaire puisqu'on a commencé depuis longtemps de le réclamer», a déclaré un de ces travailleurs. Il s'avère, d'après constat, que ces agents de station de transfert des immondices sont plus déterminés que jamais. Ils soutiennent mordicus de poursuivre leurs revendications jusqu'à trouver gain de cause.