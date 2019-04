Congo-Kinshasa: Le mandat de la MONUSCO reconduit jusqu'au 20 décembre 2019

La Mission de l'Organisation des Nations Unies pour la stabilisation au Congo, Monusco, a vu son mandat se prolonger jusqu'au 20 décembre 2019. C'est ce qui ressort de la réunion du Conseil de sécurité du vendredi 29 mars dernier.

Les membres de cet organe décisionnel de l'organisation planétaire, à l'unanimité, ont voté pour le renouvellement du mandat à neuf mois supplémentaires. Le vœu de Kinshasa quant au retrait progressif des troupes onusiennes sur le sol congolais a été, en outre, pris en compte par le Conseil qui souscrit à l'idée, tout en promettant de s'y mettre selon «un plan de retrait responsable et durable».

Vers le départ de la Monusco

Le Conseil de sécurité a dû, en effet, adopté cette résolution 2463 qui souligne la nécessité de transférer progressivement les tâches de la Monusco au Gouvernement congolais et à l'équipe de pays des Nations Unies, afin que la Mission puisse, moyennant une évolution favorable, quitter le territoire congolais selon « un plan de retrait responsable et durable ». Pour ce faire, il sied de noter que le Conseil de sécurité a chargé le Secrétaire général de l'Organisation, M. Antonio Guterres, de lui remettre au plus tard le 20 octobre 2019, les résultats de son examen stratégique indépendant de la Mission onusienne en RD. Congo. Celui-ci comprendra, indique-t-il, notamment ce plan de retrait qui soit échelonné, progressif et exhaustif.

Nouvelles responsabilités

Désormais, la Monusco s'emploiera, durant les 9 mois supplémentaires, à protéger les civils et à mener ses actions dans l'optique de stabiliser et renforcer les institutions de l'Etat congolais. Force est d'indiquer qu'à titre exceptionnel, le Conseil a pu, également, renouveler sa Brigade d'intervention. Eu égard à la protection des civils, il faut souligner que la Mission Onusienne promet notamment, de fournir «une protection efficace, dynamique et intégrée des civils», du reste, alarmés par de violences physiques.

A ce qui précède s'ajoutent le renforcement de son interaction avec la population civile et la bataille pour neutraliser les groupes armés, au moyen de la Brigade d'intervention qui est à la portée de la Mission. S'agissant, par ailleurs, de la seconde priorité, la Monusco devra, entre autres, fournir un appui visible au gouvernement congolais afin de favoriser, indique le Conseil de sécurité, la réconciliation entre les communautés locales, contribuer efficacement à l'éradication des violations des droits de l'homme et, en tout état de cause, appuyer le gouvernement dans la consolidation d'une structure nationale civile pour une gestion équitable des ressources naturelles.

Enjeux de l'heure

Le Conseil de sécurité de l'Onu ne s'est pas empêché, lors de cette réunion sur le Congo-Kinshasa, d'aborder la question liée au processus électoral qui tend, lentement mais sûrement, vers sa fin. Le cadre était idéal à New York pour féliciter l'ensemble des congolais qui ont été face aux urnes, le dimanche 30 décembre 2018, en vue de se choisir les nouveaux dirigeants dont le Chef de l'Etat ainsi que les Députés nationaux et provinciaux.

Le Conseil se dit, toutefois, préoccupé par l'augmentation des violations présumées des droits de l'homme imputées à des agents de l'Etat en 2018. Il félicite, cependant, le nouveau Chef de l'Etat congolais, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour ses décisions de libérer les prisonniers politiques et de fermer les centres de détention illégaux, mais aussi d'amener les agents-coupables à rendre compte des violations des droits de l'homme. Tout en condamnant les groupes armés opérant en RD. Congo notamment à l'Est du pays, le Conseil de sécurité de l'Onu se félicite de l'action menée par le gouvernement congolais pour prévenir et combattre les violences sexuelles. Ainsi demande-t-il aux autorités congolaises de mener, dans le respect du droit international, de nouvelles opérations militaires, pour ne pas citer la nécessité qui s'impose de promouvoir des approches non militaires.