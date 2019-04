Congo-Kinshasa: Yumbi, Beni et Butembo - La MOE-SYMOCEL a déployé 648 observateurs

Photo: Radio Okapi/ Ph. John Bompengo

Vérification des noms par des électeurs devant un bureau de vote en RDC

Dans un communiqué rendu public le 28 mars dernier, la Mission d'Observation Electorale de la Synergie des Missions d'Observation Citoyenne des élections, MOE SYMOCEL, a rassuré l'opinion publique du déploiement de ses observateurs lors des élections législatives et provinciales à Beni-ville, Butembo et Yumbi, qui ont eu lieu ce dimanche 31 mars 2019.

Ce communiqué indiquait, qu'à elle-seule, cette mission d'observation électorale a dû aligner 648 Observateurs au total, dans ces coins du territoire national où la quiétude des paisibles citoyens est troublée, afin de couvrir lesdits scrutins.

Dans le souci de réaliser une observation électorale citoyenne professionnelle, la MOE SYMOCEL a déployé 646 observateurs formés, dont 97 à Béni Ville, 346 pour les territoires de Béni, 171 pour Butembo et 34 pour Yumbi. Ces observateurs sont tenus de respecter un code de conduite qui répond aux normes internationales en matière d'observation électorale. Cette structure assure, en effet, le suivi des processus de préparation, d'organisation et de déroulement conformément aux dispositions, standards et conditions requis. Il sied de préciser que le quartier général avancé de la Mission est basé à Beni et rendra compte régulièrement du déroulement desdits scrutins. Bénéficiant de l'appui financier de l'Union Européenne et de Open Society initiative for Southem Africa, OSISA, la MOE-SYMOCEL a pour mission d'observer et d'analyser l'ensemble du processus électoral afin d'en réaliser une évaluation impartiale, neutre et objective.

Par ailleurs, elle bénéficie également de l'appui technique du projet de renforcement de l'observation citoyenne des élections au Congo, un projet qui a été mis en œuvre par Electoral Institute for Soustainable Democracy in Africa.

Il convient de rappeler que lors de l'élection présidentielle combinée aux législatives nationales et provinciales du 30 décembre 2018, cette mission d'observation, en dates du 31 décembre 2018 et 4 janvier 2019, avait fait des rapports préliminaires concernant le processus électoral, grâce à ses observateurs déployés sur terrain et un système informatisé des collectes et des traitements des données mis en place. A l'issue de ses observations, MOE SYMOCEL avait dressé un bilan plutôt positif concernant les scrutins électoraux du 30 décembre 2019.