Congo-Kinshasa: ANR - Quid du nouveau patron du département de la sécurité intérieure ?

Par l'Ordonnance n°19/18 du 08 mars 2019, le Chef de l'Etat venait de nommer les hauts responsables de l'Agence Nationale de Renseignements. C'est ainsi que Monsieur Jean-Pierre M'BOMBO SHIMBI a été désigné en qualité de Chef de Département Intérieur de ce service.

Cette nomination a été accueillie favorablement par l'ensemble des agents et cadres qui ont vu un des leurs, c'est-à-dire, un fils maison, présider, désormais, à la destinée du Département Intérieur de ce service.

Effectivement, un vent nouveau a commencé à souffler au Département Intérieur de l'ANR au lendemain de la passation des pouvoirs entre M. Jean-Pierre M'BOMBO et le (sortant) en la personne de M. Roger KIBELISA au terme d'une cérémonie de remise-reprise organisée le 22 mars dernier, au siège du Département Intérieur situé sur l'avenue ex-trois-z dans la commune de la Gombe. Tous les Directeurs Centraux de l'ANR et leurs Adjoints ainsi que le REDOC ville avaient assisté à la cérémonie à titre de témoins pour le compte de l'Organisation.

Pour le commun des mortels, cette nomination au sein du service de renseignements congolais n'a fait que répondre à la préoccupation exprimée dans le discours d'investiture du Chef de l'Etat de pouvoir changer les méthodes de travail de ce service en vue de les adapter aux impératifs nouveaux dictés par le changement démocratique et l'instauration d'un Etat de droit. C'est dans ce cadre que le Chef de l'Etat a jugé utile de remettre la pendule à l'heure, en procédant ainsi au changement des animateurs, spécialement celui du Département Intérieur.

Ainsi, M. J.P M'BOMBO se verra nommer à la tête du Département Intérieur. Ce dernier est un fils- maison dont la compétence et l'expertise dans le domaine ne sont plus à démontrer.

Pour ceux qui ne le connaissent pas, il sied de préciser que M. Jean-Pierre M'BOMBO est licencié en Relations internationales, promotion 1989-1990 de l'Université de Lubumbashi.

Il est aussi détenteur d'une licence en Droit Economique et Social de l'Université Libre de Kinshasa, en sigle (U.L.K).

C'est ainsi qu'en sa qualité d'Officier de Police Judiciaire de renseignements et de licencié en droit, il participera au concours de recrutement des avocats et sera ainsi admis avocat stagiaire et actuellement avocat dans l'Ordre national des avocats avec un numéro d'ordre.

Sur le plan professionnel, Jean-Pierre M'BOMBO sera admis dans l'Organisation (ANR) en 1992 en qualité d'analyste au bureau enquête, Division d'Immigration à Kin MAZIERE actuellement DGM. Ensuite, il sera permuté comme analyste à la Division laboratoire de l'identification avant de regagner le bureau enquête en qualité de Chef de bureau à l'arrivée de l'AFDL.

Lors de la scission de service en deux, à savoir : la DGM et l'Agence Nationale de Renseignements, il sera affecté à la Direction de renseignements généraux où il a évolué tour à tour comme analyste et agent des opérations. Plus tard, il sera nommé Chef de Division à l'Identification où il a pris successivement part à la création de la commission nationale de rapatriement et identification de réfugiés (CNR), à la commission chargée des imprimés de valeurs de la RDC notamment, du passeport congolais ; enfin, membre de la commission chargée d'intégrer les éléments biométriques dans le nouveau passeport national congolais, etc.

Pour avoir passé toute sa carrière dans ce service, Jean-Pierre M'BOMBO connaît mieux les difficultés et les préoccupations de ses collègues du service. D'où, il est capable de pouvoir obtenir auprès de la haute hiérarchie du service les avantages susceptibles d'améliorer le social des agents ainsi que leur vécu quotidien, condition sine qua non pour l'amélioration de la qualité de travail. Compte tenu de sa bonne connaissance de ce service et de son esprit d'ouverture, les cadres et agents du service estiment que J.P M'BOMBO est bien placé pour redorer l'image de marque du Département Intérieur de l'ANR.

YEMBESE ALLY KIMPALA

KASSAPARD/CP