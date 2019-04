Congo-Kinshasa: Joseph Kabila salue la mémoire du poète Lutumba Simaro

L'ex-Chef de l'Etat congolais, Joseph Kabila Kabange, est parmi ces multiples autorités du pays qui ont tenu à saluer la mémoire du poète Lutumba Masiya Simaro, décédé le samedi 30 mars 2019, à Paris, Capitale de la France.

A travers un communiqué signé par le Coordonateur national du Front Commun pour le Congo(FCC), le Président honoraire dit avoir appris cette triste nouvelle avec une très grande consternation. Après avoir salué la mémoire de l'illustre disparu, il a également présenté ses sincères condoléances à la famille biologique et à l'ensemble de la communauté artistique, nationale et internationale. Ci-dessous, in extenso, le message de condoléances du FCC.

MESSAGE DE CONDOLEANCES DU FRONT COMMUN POUR LE CONGO

L'Autorité Morale du Front Commun pour Congo, Son Excellence le Président de la République Honoraire Joseph KABILA KABANGE, a appris tôt ce matin avec une très grande consternation, le décès à Paris, de l'Artiste musicien de renommée internationale, LUTUMBA MASIYA Simaro.

Fort des mérites de l'illustre disparu reconnus de son vivant, et des souvenirs des moments particulièrement fraternels et chaleureux passés avec lui, l'Autorité morale du FCC salue la mémoire du Poète Simaro et rend un vibrant hommage à un artiste exceptionnellement talentueux qui a su marquer son temps d'une empreinte spéciale, en présentant ses sincères condoléances à sa famille biologique et à l'ensemble de la communauté artistique, nationale et internationale.

Pour l'Autorité Morale

Fait à Kinshasa, le 30 mars 2019

Prof. Néhémie MWILANYA WILONDJA