Congo-Kinshasa: Kitenge Yesu - « Le plus grand parti politique de la RDC se nomme Misère »﻿

« Ma mission, c'est assembler pour la Nation, au nom du Président de la République pour la Paix »

En République démocratique du Congo, Kitenge Yesu, ce n'est pas seulement un nom, mais c'est aussi une bibliothèque vivante de l'histoire politique de la République. Il a traversé tous les temps. C'est pendant la 2ème République qu'il s'est révélé au grand public, à côté de feu président Mobutu. Après un temps d'hibernation, le revoici au devant de la scène politique congolaise.

Nommé Haut-représentant et envoyé spécial du chef de l'Etat Félix Tshisekedi, Kitenge Yesu se dit porteur d'une mission ; celle d' « assembler pour la Nation, au nom du Président de la République pour la Paix ».

Il a été à l'honneur, le samedi 30 mars 2019, lors d'une réception organisée pour fêter sa nomination en qualité de Haut-représentant et Envoyé spécial du président Félix Tshisekedi. Toute la crème politique de la RDC s'était donc retrouvée à la résidence de l'honorable Tshimbombo Mukuna - initiateur de la rencontre - sur les hauteurs de la ville de Kinshasa pour célébrer l'élévation d'une personnalité dont le parcours politique n'aura connu aucune ride.

La cérémonie n'avait rien de politique. Des invités - toutes tendances confondues- se recrutant aussi bien dans les rangs de FCC, de CACH que d'Ensemble pour le changement sont venus communier avec un homme qui a promis de s'investir pour porter haut la vision du chef de l'Etat pour l'émergence « d'un d'un Congo magnifique et prospère ».

Son appel est plutôt pathétique : « Mettons de côté les calculs, voyons le peuple, dont certains d'entre nous parlent peu. Je refuse et je récuse une confrontation entre Kabila et Tshisekedi. Oui, on a l'impression que leurs camps semblent jouer aux opposants alors qu'ils sont censés être tous au pouvoir. La RDC, le Peuple ne s'appellent ni CACH ni FCC. Et quand nous dormons, nous ne rêvons pas de tout cela, mais d'un Congo magnifique et prospère. Ne nous érigeons pas en juges, mais en bâtisseurs de la paix, de la République ».

Et s'il y a un parti de l'opposition face auquel tous les Congolais doivent unir leur force, le Haut-représentant du chef de l'Etat note que c'est la « misère » dans laquelle vit la majorité de Congolais.

Face à ce drame, aucun clivage possible n'est acceptable, clame Kitenge Yesu. Il y a un défi à relever. Et cela ne peut être possible, note-t-il, que chacun met de côté son égo en ayant le regard tourné sur le bien-être collectif du peuple congolais. « Le plus grand parti politique de la RDC, se nomme Misère. Mais qui en connaît le comité directeur et le président? CACH et FCC doivent travailler la main dans la main sans calcul ni calculette ».

En tout cas, à côté du chef de l'Etat, Kitenge Yesu a donné les signes de ce que sera son mandat de haut-représentant et envoyé spécial du président de la République. Sa mission est de rassembler les Congolais autour de la vision du chef de l'Etat qui se décline en une phrase : « Vaincre la misère ». « Je travaillerai avec vous. Travaillons ensemble ». Un appel qui traduit toute son ambition à servir de pont entre le chef de l'Etat et les forces vives de la nation pour le grand bonheur du peuple congolais.