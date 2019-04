Soudan: Aila - Seuls les leaders qualifiés seront autorisés à rester en poste

Khartoum — - Le Bureau du Premier ministre National, le Dr Mohamed Taher Aila, a souligné que nul ne serait autorisé à occuper une position de Leader dans la Fonction Publique s'il existe une autre personne mieux qualifiée que lui d'assumer la Position.

Dans un Communiqué publié Dimanche, le bureau du Premier ministre National a affirmé que la Réforme de la Fonction Publique et l'Engagement en faveur d'une Véritable Gestion constituaient l'approche privilégiée pour utiliser les Ressources et éviter les pertes résultant d'une mauvaise gestion.

Le Communiqué indiquait que les récentes Mesures et Décisions avaient été adoptées à la lumière des Directives et des Travaux en Equipe du Conseil des Ministres chargés d'examiner les Tâches et les Compétences des Institutions et Organes de l'Etat.

Le Bureau du Premier ministre National a expliqué que la Démission des Directeurs de certaines Sociétés et Institutions visait à améliorer l'Efficacité du Travail, à respecter les Lois et Règlements de la Fonction Publique, à éviter les Pertes Financières et à Rationaliser les Dépenses.

Le Communiqué du Bureau du Premier ministre National indiquait que la Procédure pour défaire certaines Institutions avait été adoptée en Application des Principes d'Institutionnalisme et de Transparence et pour Restituer les Pouvoirs et la Compétence des Ministères, ajoutant que la Procédure de Dissolution visait également à Unir les Structures et à Supprimer les Eléments Injustifiables. Différences entre les Employés de ces Institutions et ceux des Ministères.

Le Bureau du Premier Ministre National a indiqué que la Procédure de Réforme et d'Examen serait poursuivie par le biais de Comités Spéciaux créés pour Examiner et Identifier les Performances de toutes les Unités, Sociétés, et Fonds, en plus de Revoir les Lois de ces Institutions.