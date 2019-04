Maroc: "Le vice de l'espoir" remporte le Grand Prix du Festival du cinéma méditerranéen de Tétouan

Le rideau est tombé, samedi soir à la salle Teatro Espagnol, sur le Festival du cinéma méditerranéen de Tétouan, en présence de plusieurs personnalités du monde de la politique, des médias, des arts et de la culture. Ce grand rendez-vous cinématographique, qui célébrait cette année son 25ème

anniversaire, avec la Palestine comme invitée d'honneur, a réunit de grands noms du cinéma national, arabe et international, faisant de la ville de Tétouan, une semaine durant, la capitale du cinéma méditerranéen et un espace d'échanges et de promotion de la culture de dialogue et de tolérance.

Le long métrage italien "Le vice de l'espoir" d'Edoardo De Angelis a remporté le Grand prix de cette édition. Edoardo De Angelis est né à Naples en 1978. Il passe son enfance à Portici et à Caserte. Au début des années 2000, il commence à réaliser des courts métrages et obtient en 2006 un diplôme en réalisation du Centro sperimentale di cinematografia. Lors de la première édition du

Festival international du film et de la musique de Küstendorf, il est présent en compétition avec son court-métrage Mistero e passione di Gino Pacino et fait alors la rencontre du réalisateur serbe Emir Kusturica. Ce dernier apprécie le travail de De Angelis et l'aide à réaliser son premier film. De Angelis réalise en 2011 la comédie Mozzarella Stories, sur laquelle Kusturica travaille comme producteur exécutif.

En 2014, De Angelis s'essaie au film noir avec Perez., avec Luca Zingaretti, Marco D'Amore et la débutante Simona Tabasco dans les rôles principaux. En 2016, il réalise le drame Indivisibili qui raconte l'histoire de Daisy et Viola, deux sœurs siamoises vivant dans la banlieue pauvre de Naples.

Exploitées par leur famille, elles découvrent qu'elles peuvent être séparées, générant l'inquiétude de leur famille qui risque de perdre son unique source de revenu. Succès critique à sa sortie en Italie, ce film obtient notamment dix-sept nominations lors de la 62e cérémonie des David di Donatello, remportant six prix dont le David di Donatello du meilleur scénario original pour De Angelis. La même année, il tourne le segment Magnifico shock de la comédie napolitaine Vieni a vivere a Napoli.

En 2017, il participe à l'écriture à plusieurs mains du scénario de la comédie italienne L'ora legale réalisé et interprété par le duo comique Ficarra e Picone. Son film Il vizio della speranza remporte le prix du public au Festival international du film de Rome 2018.

Il est par ailleurs à noter que le jury du long métrage était présidé par le cinéaste et musicien italien Roperto Giacomo Pischiutta avec à ses côtés la réalisatrice turque Pelin Esmer, l'actrice et réalisatrice ivoirienne Suzanne Kouame, la scénariste française Myriam Mezieres et Jamal Souissi, producteur, réalisateur et président de la Chambre marocaine des producteurs de films. Le jury du film documentaire était quant à lui présidé par le réalisateur algérien Malik Bensmaïl et celui de la critique par l'universitaire et critique marocain Mohamed Gallaoui.

Rappelons enfin que cette 25ème édition du Festival du cinéma méditerranéen de Tétouan a été organisée du 23 au 30 mars sous le Haut patronage de SM le Roi Mohammed VI, à l'initiative de la Fondation du Festival cinéma méditerranéen de Tétouan en partenariat avec l'Institut français de Tétouan, l'Association Bolloré Logistics et la direction régionale du ministère de l'Education nationale de Tétouan.