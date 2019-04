Madagascar: « Asia Enjoy Madagascar » - De nombreux pays au rendez-vous

Salon « Asia Enjoy Madagascar » au Parc des Expositions Forello Tanjombato.

La 4e édition du salon « Asia Enjoy Madagascar » se tient du 30 mars au 7 avril 2019. Des expositions commerciales et culturelles sont au rendez-vous, avec la participation de plusieurs pays d'Asie, ainsi que des îles de l'Océan Indien.

Pour les organisateurs, cette manifestation multisectorielle ambitionne d'être un véritable levier de croissance commerciale. « La Grande Ile se trouvant incontestablement aux confins d'une nouvelle voie commerciale en devenir, souhaite être partie prenante d'une diplomatie économique opérationnelle avec cette partie du Sud-Est de l'Asie et de l'Asie Continentale, en conjuguant le pragmatisme asiatique avec les besoins et potentialités exceptionnelles de Madagascar, et ses extensions possibles sur les marchés du Sud-ouest de l'Océan Indien, de la SADC et du COMESA.

Cette manifestation économique devrait constituer une convergence économique et commerciale gagnant-gagnant », ont-ils soutenu. A noter qu'outre les expositions, des rencontres B to B, B to C et G to B sont également au programme durant les neuf jours ouvrables de l'événement. Par ailleurs, une exposition sur l'histoire du 29 mars 1947 à Madagascar se tient dans le cadre du salon.