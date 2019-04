Madagascar: Chine Railways - Appui à la commune d'Andoharanofotsy

«China Railways» a prêté main forte à la Commune d'Andoharanofotsy.

«China Railways» figure parmi les entreprises chinoises de travaux publics qui participent à des travaux d'infrastructures structurantes pour le développement de Madagascar

«China Railways» est aussi une entreprise socialement responsable s'impliquant dans le développement des communautés riveraines de ses sites d'intervention.

Toliara

C'est le cas notamment à Toliara où «China Railways» dispose d'un certain nombre de chantiers de réhabilitation de routes nationales. Ses interventions sociales prennent notamment la forme de dotation de matériels scolaires des écoles primaires de la région ou d'amélioration des infrastructures de ces établissements. «China Railways» aide également les communes concernées par ses sites de travaux dans leurs tâches quotidiennes de gestion communale, et même pour des travaux d'infrastructures. C'est justement dans ce même esprit d'entraide et de solidarité que cette entreprise chinoise vient en aide à des communes d'Antananarivo où elle dispose également des chantiers de réhabilitation routière. Jeudi dernier, la commune d'Andoharanofotsy a justement bénéficié d'une aide «China Railways».

Bien intégrée

Suite à une discussion avec les responsables communaux, cette dernière a mis à la disposition de la commune en question, deux camions pour la collecte des ordures. Notamment dans les Fokontany d'Andoharanofotsy, de Belambanana et de Mahabo. « Nous sommes fiers de collaborer avec la commune d'Andoharanofotsy pour le bien-être de la population », a déclaré un responsable de «China Railways».

Pour le moment, il s'agit d'une intervention ponctuelle et limitée dans le temps, mais «China Railways» est ouverte à toute autre forme de coopération. A noter que «China Railways» est une entreprise déjà bien intégrée dans le secteur des travaux publics à Madagascar où elle est présente depuis 15 ans. Actuellement, elle est en charge de la réhabilitation de la RN1 depuis Anosy jusqu'à Ampitatafika, et une autre portion allant d'Ampasika jusqu'à Itaosy, Cité des Assureurs.

58e rang

China Railway Construction Corporation Limited (CRCC) est l'un des groupes les plus puissants et les plus importants en Chine et dans le monde entier. Au classement « Fortune Magazine » de l'année 2018, CRCC se classe au 58e rang sur les 500 plus grandes entreprises mondiales, au 3e sur les 250 plus grands entrepreneurs du monde, et au 14e dans le « Top 500 Chinese Entreprises » en 2017. « China Railway » 18Th Bureau Group (CR18G) installée à la fin de l'année 2004 à Madagascar, fait partie du groupe de base CRCC. Elle compte plus de 200 lots d'équipements pour les travaux routiers. Elle avait entrepris et réalisé 15 projets routiers sur la RN1 (MAINTIRANO-MORAFENOBE), la RN8 (MAINTIRANO- ANTSALOVA),la RN34(MIANDRIVAZO- Malaimbandy), la RN9(TOLIARA-Analamisampy)et le pont de Befandriana.