Cote d'Ivoire: Projet Swedd/Licence, Master, Doctorat - L'Infas abrite l'un centre régional d'excellence

Le master en sciences infirmières et obstétricales a été officiellement lancé, le 29 mars 2019, au sein de l'Institut national de formation des agents de santé (Infas).

Cet institut, à l'instar de ceux du Niger et du Mali abrite les centre régionaux d'excellence désignés pour la licence, le master et le doctorat en sciences infirmières et Obstétricales, option pédagogie.

Lors de la cérémonie d'inauguration, il a été unaniment reconnu la nécessité de la formation des ressources humaines en santé de qualité. Et cela, pour accélérer la réduction de la morbidité et de la mortalité de la mère et de l'enfant.

Il faut souligner que le Comité Régional de Pilotage (Crp) du projet Swedd (Autonomisation des femmes et de dividende démographique au Sahel) tenait au même moment, à Abidjan, sa 4ème réunion.

C'est d'ailleurs la ministre ivoirienne en charge de la solidarité, le Professeur Mariatou Koné qui a été désignée présidente du comité régional de pilotage du projet Swedd (Crp).

Il faut souligner que son champ d'actions s'étend aux sept (7) pays membres, à savoir, le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire, le Mali, la Mauritanie, le Niger le Tchad et le Bénin.

Financé par la Banque Mondiale, le projet Swedd est mis en œuvre par les pays avec l'appui technique du Fonds des nations Unies pour la Population et l'Organisation ouest-africaine de la Santé (Ooas).