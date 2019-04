Le ministère de l'Assainissement et de la Salubrité et collaboration avec l'Office national de l'assaisonnement et du drainage (Onad) se soucient de la conduite des populations en saison de pluies.

Dans un communiqué relatif à la saison des pluies, l'Onad note des actes d'incivisme.

Pour ce faire, le Ministère et l'Onad invitent les populations à adopter les bons gestes. Et cela pour éviter que l'évacuation des eaux fluviales cause de graves dégâts.