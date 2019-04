Soudan: Des donateurs internationaux visitent l'état du Darfour-Nord

Al-Fasher — Une délégation de donateurs internationaux - composée de 14 personnes représentant plusieurs pays, organisations et donateurs - se rendra demain dans le nord du Darfour pour faire s'informer sur place sur la situation humanitaire et aux impératifs de la transition des secours vers la phase de stabilité et le développement.

La visite de la délégation dans l'État fédéré durera trois jours, au cours desquels elle rencontrera le gouverneur de l'État, le ministre de la Santé et du Développement social et le coordinateur humanitaire, avant de se rendre au camp de déplacés de Zamzam (au Sud d'El Fasher) et la localité de (Taweela) pour inspecter les exemples de retour volontiers.

La visite de la délégation des donateurs au nord du Darfour coïncide avec une visite similaire du directeur adjoint du Programme Alimentaire Mondial (PAM-WFP) siégé au Soudan, chargée de présenter le programme du plan quinquennal au gouvernement de Nord-Darfour.

D'autre part, une délégation conjointe de la Commission de l'Aide Humanitaire (CAH-HAC) Nord-Darfour et le Programme Alimentaire Mondial (PAM) a rendu visite à des personnes déplacées rentrant du camp Abbassi dans la localité de 'Malyte', qui sont rentrées dans leurs villages d'origine dans la localité d'Al-Koumah- environ huit mille familles, la délégation a donne ses directives pour leur permettre de bénéficier d'une aide humanitaire nécessaire pour leur stabilité finale.

Parallèlement, un comité de sécurité de la localité de 'Al-Teena', a examiné la situation de 20 familles de réfugiés soudanais rentrés du Tchad à leur zone d'origine au sein de l'unité administrative de 'Tundobaya Al-Gadarya'.

Il convient de noter qu'au cours la période passée, 'Al-Teena'a bénéficié de 10 vagues du retour des réfugiés et elle s'apprête à recevoir la onzième vague au cours des deux prochains jours.