Ile Maurice: Coups de sabre à Grand-Baie - Les agresseurs identifiés

Une scène d'une rare violence qui a choqué plus d'un. A tel point que des témoins ont filmé cette altercation survenue vers 6 heures du matin dimanche 31 mars et ont publié la vidéo sur Facebook pour alerter l'opinion publique. Il s'agit d'un groupe de bouncers qui s'en prenait à un jeune homme de 27 ans et à sa petite amie.

Selon la déposition de cette dernière au poste de police, le couple venait de quitter une discothèque de la route Royale et se rendait à sa voiture. Sauf que des bouncers de cette boîte l'ont poursuivi et ont engagé une discussion animée avec le jeune homme.

Les choses se sont envenimées comme on le voit dans la vidéo. Le jeune homme a été agressé à coups de sabre et s'est retrouvé avec de multiples blessures. Les assaillants ont même endommagé sa voiture avec une batte de baseball notamment et ce qui semble être une machette.

Les agresseurs ont fini par s'en prendre aux témoins qui, choqués, filmait la scène de l'autre côté de la route...

La victime a été admise à l'hôpital du Nord tandis que la petite amie n'a heureusement pas subi de blessures. Son état de santé est jugé stable.