Congo-Kinshasa: La RDC, un enjeu majeur pour la paix

La voie de l'ouverture sur laquelle s'est engagée la République démocratique du Congo (RDC), le 30 décembre dernier avec l'élection de Félix Tshisekedi à la magistrature suprême, n'est certainement pas la plus facile à suivre étant donné les obstacles qui se dressent sur la route de ce grand pays.

Mais elle est la seule qui permettra de les franchir sans encombre et de ramener enfin la paix dans une nation minée depuis des décennies par des dissensions que les régimes antérieurs n'ont pas su ou pas pu résoudre.

Au cœur de ces dissensions figure l'exploitation quelque peu anarchique des immenses ressources naturelles que détient le pays et que s'efforcent de confisquer depuis des lustres des puissances obscures dont les acteurs sont bien connus, mais que jusqu'à présent personne n'a su neutraliser. Avec comme conséquences dramatiques l'emploi dans des conditions insupportables de centaines de milliers de travailleurs, les gigantesques détournements de fonds qui devraient rentrer dans les caisses de l'Etat ou des provinces mais qui s'envolent hors du pays, la montée continue des tensions ethniques et religieuses qui provoquent des drames humains de plus en plus sanglants.

Incapable de lutter contre les dérives de toute nature que génère la mise en coupe réglée de la population victime de ces agissements, la communauté internationale a dépensé en pure perte, tout au long des vingt dernières années, des sommes considérables pour entretenir sur le terrain une force militaire, la Monusco, qui s'est révélée incapable de mettre fin aux exactions en tout genre dont sont victimes les hommes, les femmes et les enfants. Si bien qu'elle en est venue à s'interroger elle-même sur le retrait des quelques seize mille soldats et agents déployés en vain dans ce grand pays.

Même si personne ne sait encore ce qu'il sortira des discussions engagées de façon discrète sur ce sujet entre les nouvelles autorités de la RDC et l'Organisation des Nations unies, il ne fait aucun doute que la question se trouvera au sommaire des entretiens que Félix Tshisekedi aura cette semaine aux Etats-Unis. Des réponses qui lui seront apportées dépendront, en effet, pour une large, très large part la stabilité interne de la nation congolaise et celle des douze pays qui ont une frontière commune avec le Congo démocratique.

Dans le moment présent, il ne fait aucun doute que le retour de la paix sur toute l'étendue de la RDC est un enjeu majeur pour l'Afrique centrale mais également pour l'Afrique dans son ensemble et même pour la communauté mondiale.

C'est très précisément ce qu'a dit et expliqué Félix Tshisekedi, en termes plus diplomatiques mais tout aussi clairs, la semaine dernière, lors de l'Africa CEO Forum qui se tenait à Kigali. S'adressant aux centaines de grands investisseurs venus évaluer les atouts du continent dans la capitale du Rwanda, il les a incités à s'engager plus fortement au côté des Africains afin d'accélérer l'émergence du continent et, de ce fait, asseoir la paix politique et sociale sur des bases plus solides.

Abaisser les frontières artificielles élevées entre les Etats, créer un ou des marchés communs au sein desquels les hommes et les biens pourront circuler librement, ouvrir les portes et créer des ponts entre les nations - à commencer bien sûr par le pont route-rail Brazzaville-Kinshasa -, lutter contre les dérives qu'engendre le culte du profit sont assurément les enjeux majeurs des années à venir.