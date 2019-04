Congo-Brazzaville: Festival international du livre et des ARTs francophones - Les acteurs internationaux se donnent rendez-vous à Brazzaville

La troisième édition de la manifestation se déroule du 2 au 6 avril dans l'enceinte de l'Institut français du Congo de Brazzaville. Grâce à une programmation riche et en couleur, tout est prêt pour accueillir le grand public.

C'est autour du thème « Migrances et voix d'exils » que les acteurs de la culture vont se réuniront pour le Festival international du livre et des arts francophones (Filaf). Durant quatre jours de célébration des arts et cultures francophones, le public baignera dans diverses activités, à savoir des conférences et tables rondes, séminaires pédagogiques, spectacles, concours, cinéma et expositions.

Parmi les invités, on compte les écrivains Jean Bofane Inkoli (République démocratique du Congo), Jean-Luc Raharimanana (Madagascar), Véronique Tadjo (Côte d'Ivoire) et Armand Patrick Gbaka-Brédé dit Gauz (Côte d'Ivoire), Jean-Pierre Orban (Belgique) ; les poètes slameurs Marc Alexandre Oho Bambe dit Capitaine Alexandre (Cameroun) et Gaëlle Rauche (France) ; l'artiste peintre ivoirien, Jean-Wilfried Djaha; le producteur radio Yvan Amar (France) ; le groupe de musique Les Mamans du Congo et la chanteuse Fanie Fayar (Congo-Brazzaville) ; le groupe de danse contemporaine Cap Congo ; le concepteur graphique et artiste pop autodidacte d'origine franco-camerounaise, Fred Ebami, qui a notamment réalisé l'affiche du festival de cette année.

Le Filaf, à en croire sa conceptrice et directrice, Khady Fall Diagne, a pour but de créer des ponts, des rencontres qui permettent de croiser les regards, les initiatives et les expériences entre les acteurs de la culture francophone.

Notons que ce festival est le fruit d'une collaboration entre l'Institut français du Congo avec le soutien et l'expertise de Diagne Khady Fall, enseignante expatriée de lettres au lycée Saint -Exupéry de Brazzaville, et de quelques partenaires publics et privés.