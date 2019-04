Gabon: L'Unesco soutient les Clubs d'éducation à la citoyenneté et au développment durable

Le Ministère de l'Education nationale a lancé la création des clubs d'éducation à la citoyenneté et d'éducation au développement durable. C'était la semaine dernière au Lycée d'Application Nelson Mandela de Libreville.

Pour cette première phase, les enseignants ont suivi une formation par les experts de l'Unesco afin d'être outillés à l'animation desdits clubs en réalisant avec des élèves, des activités de lutte contre la violence en milieu scolaire, de promotion de la paix, les bons gestes citoyens et la promotion des ODD.

Le gouvernement gabonais et les institutions internationales accréditées au Gabon, notamment l'Unesco, soucieux de l'éducation ont lancé la création des clubs d'éducation à la citoyenneté et d'éducation au développement durable. Ces efforts visent, selon Jean-Claude Engo Bekui, le Secrétaire général de la Commission nationale pour l'Unesco, « à promouvoir un type de développement souhaitable au plan social viable au plan économique et durable au plan écologique ». Il a d'ailleurs salué les efforts fournis et l'intérêt accordé à la vulgarisation des idéaux de l'Unesco sur toute l'étendue du territoire national.

Jean-Claude Engo Bekui a rappelé à des fins utiles que le projet vise à première vue, à l'amélioration de la qualité de la vie et encourage la participation citoyenne, la dignité, la légalité et la justice. La Commission nationale pour l'Unesco a dit compter sur les acteurs de l'éducation pour inculquer dans l'esprit de la jeunesse gabonaise, les principes de la protection de l'environnement, les compétences et les valeurs en faveur d'une éducation à la citoyenneté en vue du développement durable.