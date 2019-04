Gabon: Les Mamboundouistes soufflent leur première bougie

Les Mamboundouistes, un courant politique né de l'Union du Peuple gabonais (UPG), a tenu à célébrer leur premier anniversaire ce samedi 30 mars au tour d'un discours prononcé par le président Guy Constant Koumba. La veuve Marie Augustine Mamboundou a rehaussé la cérémonie de sa présence.

Aussi, les partisans de ce nouveau courant politique ont-ils salué le retour définitif du président gabonais dans son pays, l'invitant à convier la classe politique et la société civile à un « échange républicain » pour discuter des problèmes qui préoccupent la nation à savoir, la paix et la stabilité politique, garant du développement économique et social.

Vêtus de leur couleur traditionnelle, le rouge, les partisans du nouveau courant politique, né du l'Union du Peuple gabonais (Les Mamboudouistes), ont répondu présent pour commémorer le premier anniversaire de sa création. C'est dans l'optique de sauvegarder les idéologies et les convictions fondatrices de l'Union du Peuple gabonais (UPG), dira un fidèle sympathisant. « C'est de là où est né notre courant politique Les Mamboudounistes, un 17 février 2018 ». Un an après, ce courant politique célèbre ce 30 mars 2019, en différé, leur premier anniversaire sous le sceau : « Sur le chemin du Maitre » qui revêt ainsi une signification profonde, qui conduit tout disciple à découvrir la joie de poursuivre l'action du maitre et surtout de sauvegarder son œuvre.

Dans son discours de circonstance, le président Guy Constant Koumba a exhorté les uns et les autres à l'union, au partage. Aussi à l'endroit de ses militants et sympathisants, a-t-il prêché sur les valeurs leur permettant de penser que « le rêve du président Pierre Mamboundou ne peut pas et ne doit pas mourir ».

Au cours de cette commémoration, le président de ce courant politique, Guy Constant Koumba a eu félicité la présence massive des militants. Ce qui, pour lui, démontre l'envie et la détermination à faire avancer leurs ambitions. Pour lui, la force des Mambounistes réside dans la vision inévitable de rassembler les Upegistes pour poursuivre la voie tracée par leur président fondateur.

Il n'a pas manqué d'appeler tous les Mambounistes à ne pas désespérer et de continuer le combat. Les membres de ce courant politique ont salué le retour définitif du président Ali Bongo Ondimba, l'invitant à convier la classe politique et la société civile à un « échange républicain » pour discuter des problèmes qui préoccupent la nation à savoir, la paix et la stabilité politique, garant du développement économique et social